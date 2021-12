Polizei stoppt spanische Drogenlotterie: Geschenkkörbe voll Drogen

Zwei Drogendealer aus dem spanischen Murcia wollten Präsentkörbe voller Drogen, Geld und Schinken verlosen. Die Polizei hat die skurrile Lotterie gestoppt

Eigentlich macht eine andere spanische Lotterie heute Schlagzeilen: Die Weihnachtslotterie "El Gordo" begeistert in diesen Tagen Millionen Menschen. Doch nun hat die Polizei eine weitere Lotterie entdeckt, mit weitaus kurioseren Gewinnen: Zwei Drogendealer aus Murcia wollten Präsentkörbe voller Drogen, Geld und edlen Nahrungsmitteln verlosen.

Verlost: Koks, Haschisch und edler Schinken

Die spanische Polizei hat die beiden mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Drogen, unter anderem Kokain, sind beschlagnahmt. Für die Teilnehmer der ungewöhnlichen Weihnachtslotterie fallen weiße Weihnachten also aus. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, vereitelten die Ermittler die ungewöhnliche Lotterie bei einer Razzia in der Stadt Murcia. Bei der Durchsuchung eines Drogenversteck stießen sie auf eine Liste mit den Teilnehmern der Verlosung. Die Liste hing dort an der Wand.

Neben den Präsentkörben beschlagnahmte die Polizei bei der Razzia 165 Marihuana-Pflanzen, 33 Halogenlampen für den professionellen Marihuana-Anbau sowie "unterschiedliche Mengen an Kokain und Haschisch", teilten die Beamten mit.

Video: dpa

Spanische Drogen-Lotterie: fünf und zehn Euro pro Los

Die beiden Dealer sind ein Spanier und ein Argentienier. Sie hatten laut Polizei vor, an Weihnachten und am 6. Januar, dem Epiphanias-Fest bzw. Heilige-Drei-Könige, je einen "Drogenkorb" zu verlosen. "Der Korb enthielt Kokain, Haschisch, Tabak, Bargeld und sogar einen acht Kilo schweren Schinken", erklärte die Polizei. Die Lose kosteten fünf Euro für die Weihnachtslotterie und zehn Euro für die zweite Ziehung.

