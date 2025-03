Streifenwagen in Frankfurt verunglückt

Ein Streifenwagen ist in Frankfurt in einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verwickelt worden. Das Polizeiauto sei am Montagabend ersten Erkenntnissen zufolge offenbar auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückt, berichtete eine Polizeisprecherin. Informationen über Verletzte gab es demnach zunächst nicht. «Direkt oder indirekt» beteiligt an dem Unfall waren der Sprecherin zufolge fünf Fahrzeuge. Ein Gutachter sei vor Ort, um die Unfallursache zu ermitteln. Der Unfallbereich wurde gesperrt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Icon Vergrößern An dem Unfall war ein Streifenwagen der Polizei beteiligt. Foto: Boris Roessler/dpa Icon Schließen Schließen An dem Unfall war ein Streifenwagen der Polizei beteiligt. Foto: Boris Roessler/dpa