Betrunkener baut gleich zwei Unfälle

Ein betrunkener Mann hat in Wiesbaden nach Erkenntnissen der Polizei gleich zwei Unfälle an einem Tag verursacht. Zunächst rammte der 57-Jährige am Samstag mit seinem Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz ein parkendes Auto, ein darin sitzender 95-Jähriger wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 57-Jährige floh, die Polizei suchte zunächst vergebens nach dem Mann.

Am späten Abend verursachte der Mann dann nach Angaben der Polizei einen weiteren Unfall, diesmal war er mit einem Lastwagen unterwegs. Beim Rangieren riss er den Tank auf - die Fahrt endete.

Sowohl der Lastwagen als auch das Auto aus dem ersten Unfall waren auf dieselbe Firma zugelassen. Zudem entsprach der Verursacher des zweiten Unfalls der Personenbeschreibung vom ersten Crash - daher geht die Polizei von ein- und demselben Mann aus. Bei ihm wurden bei einem Alkoholtest 2,31 Promille festgestellt. Er musste seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf mindestens 17.500 Euro.