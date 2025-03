Täter raubt Wettbüro mit gezückter Pistole aus

Bewaffnet mit einer Pistole und maskiert mit einer Sturmhaube hat ein Mann in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ein Wettbüro überfallen. Der Unbekannte habe am Samstagabend eine dreistellige Summe an Einnahmen des Ladens erbeutet und befinde sich seitdem auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte fahndeten demnach auch mit einem Polizeihubschrauber nach ihm - erfolglos.

Verletzt wurde laut einer Mitteilung niemand. Der Mann habe im Wettbüro die schwarze Waffe vorgehalten und sei dann mit seiner Beute zu Fuß geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Einen Hinweis hat sie: Der Täter trug demnach eine auffällige Jacke - schwarz mit roten Ärmeln.