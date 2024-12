Teenager macht zwei Einbrüche in einer Nacht - Haft

Ein Jugendlicher ist nach mutmaßlichen Einbrüchen in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) und Heilbronn in Untersuchungshaft gekommen. Eine Fahndung nach seinen beiden Komplizen blieb zunächst erfolglos, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 15-Jährige wurde nach der Flucht in einem Auto in Bretten festgenommen. Die beiden Mitinsassen flüchteten in einen Wald. Die Polizei fand sie trotz Unterstützung eines Hubschraubers bislang nicht.

Das Trio soll bereits Ende November nachts bei zwei Läden in Obrigheim und Heilbronn jeweils die Scheiben eingeschlagen haben. Aus dem Laden in Obrigkeit flüchteten sie ohne Beute, mutmaßlich, weil ein Alarm auslöste. Aus dem Elektrogeschäft in Heilbronn sollen sie unter anderem zahlreiche Mobiltelefone gestohlen haben. An beiden Tatorten waren Sicherheitskameras angebracht. Einer Polizeistreife fiel eine Stunde später ein Wagen mit französischem Kennzeichen auf, den ein Zeuge bei dem ersten Einbruch beobachtet hatte. Der Fahrer wollte erst vor der Polizeikontrolle fliehen, baute dann aber einen Unfall. Details teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Im Wagen fand die Polizei das Diebesgut aus dem Einbruch in Heilbronn.