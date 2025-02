Toter Säugling auf Wiese entdeckt

Eine Spaziergängerin hat auf einer Wiese in baden-württembergischen Steinen einen toten Säugling entdeckt. Der Leichnam soll einem Polizeisprecher zufolge obduziert werden. Weitere Auskünfte geben Staatsanwaltschaft und Polizei laut Mitteilung wegen der laufenden Ermittlungen nicht.

Bei den Untersuchungen geht es unter anderem um die Frage, wer die Mutter des Babys ist. Unklar war zunächst auch, wie lange das Kind im Gras gelegen hatte. Entdeckt wurde es am frühen Donnerstagnachmittag in der Ortschaft Hüsingen nahe einer Kreisstraße. In der Gemeinde Steinen im Südwesten des Schwarzwaldes leben gut 10.000 Menschen.

Eine Ermittlungsgruppe beim Kriminalkommissariat Lörrach sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Wer war das tote Kind? Die Polizei ermittelt und sucht Spuren. Foto: Jonas Günther/dpa