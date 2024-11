Wohnsitzloser schwer verletzt gefunden und gestorben

Ein Wohnsitzloser ist in Esslingen schwer verletzt gefunden worden und kurz darauf gestorben. Konkrete Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht, aber ausgeschlossen werden kann ein Fremdverschulden noch nicht, wie die Polizei mitteilte. Eine Passantin hatte den 65-Jährigen am Morgen am Ende einer Unterführung nahe einem öffentlichen Park mit Kopfverletzungen liegen sehen und die Polizei gerufen. Der Verletzte starb vor Ort im Rettungswagen. Die genaue Todesursache war zunächst unklar.

Laut Polizei könnte der Mann von einem höher gelegenen Kiesweg hinabgefallen oder gesprungen sein. Über eine mögliche Obduktion entscheide die Staatsanwaltschaft, sagte eine Polizeisprecherin. Der Verstorbene habe keine Meldeanschrift. Er habe sich immer wieder in dem Park aufgehalten und sich im Obdachlosenmilieu bewegt.