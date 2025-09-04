Kontrolle: Autofahrer über 70 Stundenkilometer zu schnell

Bei einer nächtlichen Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn 66 im Rhein-Main-Gebiet hat die Polizei einen Raser geblitzt, der über 70 Kilometer pro Stunde zu schnell fuhr. Auf der Strecke zwischen Frankfurt-Höchst und Eschborn gelte eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 100, teilte die Polizei in Frankfurt mit. Am Zweitschnellsten war ein Fahrer mit Tempo 153 unterwegs. Insgesamt blitzte die Polizei bei der zweistündigen Aktion elf Fahrzeuge, sechs der Fahrer erhielten ein Fahrverbot.

