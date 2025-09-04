Icon Menü
Polizeiaktion: Kontrolle: Autofahrer über 70 Stundenkilometer zu schnell

Polizeiaktion

Kontrolle: Autofahrer über 70 Stundenkilometer zu schnell

Die Polizei stellt sich nachts an eine Autobahn im Rhein-Main-Gebiet und kontrolliert. Elf Fahrzeuge sind zu schnell unterwegs, zum Teil deutlich.
Von dpa
    Bei einer nächtlichen Kontrollaktion wurden mehrere Fahrer geblitzt, die zu schnell waren.
    Bei einer nächtlichen Kontrollaktion wurden mehrere Fahrer geblitzt, die zu schnell waren. Foto: Jan Woitas/dpa

    Bei einer nächtlichen Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn 66 im Rhein-Main-Gebiet hat die Polizei einen Raser geblitzt, der über 70 Kilometer pro Stunde zu schnell fuhr. Auf der Strecke zwischen Frankfurt-Höchst und Eschborn gelte eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 100, teilte die Polizei in Frankfurt mit. Am Zweitschnellsten war ein Fahrer mit Tempo 153 unterwegs. Insgesamt blitzte die Polizei bei der zweistündigen Aktion elf Fahrzeuge, sechs der Fahrer erhielten ein Fahrverbot.

