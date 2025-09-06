Icon Menü
Polizeieinsätze: 21-Jähriger greift Polizisten an - Zwei Verletzte

Polizeieinsätze

21-Jähriger greift Polizisten an - Zwei Verletzte

Ein 21-Jähriger soll in Hünefelden-Dauborn mehrfach Polizeibeamte angegriffen haben. Bei den Einsätzen wurden zwei Beamte leicht verletzt, gegen den Mann wird nun ermittelt.
    Polizeieinsatz in Hünfelden-Dauborn: Zwei Beamte werden leicht verletzt. (Symbolbild)
    Polizeieinsatz in Hünfelden-Dauborn: Zwei Beamte werden leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Zwei Polizeibeamte sind im Kreis Limburg-Weilburg bei einem Einsatz leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die Streife am Freitagvormittag in Hünefelden-Dauborn wegen Streitigkeiten gerufen worden. Vor Ort soll ein 21-Jähriger mit einem Messer in der Hand auf die Beamten zugegangen sein und dieses schließlich zu Boden geworfen haben.

    Bei dem Versuch, den Mann festzunehmen, habe sich dieser laut Polizei erheblich gewehrt, woraufhin die Einsatzkräfte Pfefferspray einsetzten. Auch danach habe der 21-Jährige mehrfach versucht, die Beamten anzugreifen. Dabei seien die Beamten leicht verletzt worden. Der Mann musste an Händen und Füßen gefesselt werden. Er wurde zur Dienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

    Am Nachmittag sei der Mann dann erneut an der Adresse in Dauborn aufgetaucht. Beim Versuch einer weiteren Festnahme habe er einem Beamten den Schlagstock entreißen wollen. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen wiederholten Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

