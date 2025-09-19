Champions-League-Spiel der Eintracht: Festnahmen wegen Pyro

Die Bundespolizei hat vor dem Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Galatasaray Istanbul (5:1) mehrere Menschen festgenommen. Die An- und Abreise der Fans zum und vom Spielort verlief nach Bundespolizeiangaben zwar überwiegend geordnet. Allerdings wurde laut Polizei am Bahnhof Frankfurt Stadion wiederholt Pyrotechnik eingesetzt. Einige Fackeln wurden auch auf Polizistinnen und Polizisten geworfen.

Die Einsatzkräfte stellten Pyrotechnik wie Bengalos und Böller sicher und nahmen drei Menschen wegen des Zündens von Pyrotechnik, versuchter Gefangenenbefreiung und tätlichem Angriff gegen Polizeivollzugsbeamte fest. Eine Person leistete nach Polizeiangaben massiven Widerstand gegen die Festnahme. Zudem erteilten die Beamten 263 Platzverweise im Hauptbahnhof Frankfurt am Main und Bahnhof Frankfurt Stadion.

Insgesamt reisten laut Bundespolizei fast 18.000 Eintracht-Anhänger sowie 1.500 Gastfans aus der Türkei und rund 300 Fans von Galatasaray Istanbul aus der Region per Bahn an.