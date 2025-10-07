Icon Menü
Polizeieinsatz: Drei Schwerverletzte bei Unfall in Osthessen

Drei Schwerverletzte bei Unfall in Osthessen

Ein Wagen kommt auf einer Landstraße von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Alle Insassen kommen ins Krankenhaus.
Von dpa
    Nächtlicher Einsatz für die Polizei in Osthessen. (Symbolfoto)
    Nächtlicher Einsatz für die Polizei in Osthessen. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Drei Menschen sind bei einem Unfall zwischen Fulda und Neuhof schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger sei am späten Montagabend auf einer Landstraße zwischen Fulda und Neuhof-Giesel mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, sagte eine Polizeisprecherin in Fulda. Der Wagen, in dem noch zwei Mitfahrerinnen saßen, überschlug sich.

    Alle drei Insassen kamen laut Polizei in ein Krankenhaus. Warum der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, war noch unklar. Ein anderes Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen, sagte die Polizeisprecherin. Zuvor hatte Hitradio FFH darüber berichtet.

