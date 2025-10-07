Drei Schwerverletzte bei Unfall in Osthessen

Drei Menschen sind bei einem Unfall zwischen Fulda und Neuhof schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger sei am späten Montagabend auf einer Landstraße zwischen Fulda und Neuhof-Giesel mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, sagte eine Polizeisprecherin in Fulda. Der Wagen, in dem noch zwei Mitfahrerinnen saßen, überschlug sich.

Alle drei Insassen kamen laut Polizei in ein Krankenhaus. Warum der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, war noch unklar. Ein anderes Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen, sagte die Polizeisprecherin. Zuvor hatte Hitradio FFH darüber berichtet.