Polizeikräfte sollen in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) bei einem Einsatz am Morgen einen Schuss abgegeben haben. Ein Mann sei verletzt worden. Zunächst berichtete der Südwestrundfunk (SWR). Das Landeskriminalamt (LKA) bestätigte den Vorfall. Derzeit werde vor Ort geprüft, was genau vorgefallen sei. Nähere Details nannte eine Sprecherin des LKA zunächst nicht.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bruchsal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einsatzkraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis