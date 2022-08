Tödlicher Polizeieinsatz in Frankfurt: Mann bedrohte Prostituierte

Ein 23-Jähriger kam bei einem Polizeieinsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel ums Leben. Zuvor soll er zwei Prostituierte bedroht und einen Polizeihund schwer verletzt haben.

Der tödlich verlaufene Polizeieinsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel am Dienstagmorgen (2. August) hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Am Tag nach dem Vorfall kommen weitere Details ans Licht. So soll der später durch einen Schuss der Polizei ums Leben gekommene 23-Jährige zuvor zwei Prostituierte in ein Hotel bestellt und diese gezwungen haben, Drogen zu nehmen. Das verriet eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Die beiden Frauen hätten den Drogenkonsum abgelehnt und seien daraufhin mit einem Messer bedroht worden. Der wegen Drogen- und Gewaltdelikten polizeibekannte Mann habe auch eine Schusswaffe dabeigehabt, diese jedoch nicht eingesetzt. Die Frauen hätten schließlich fliehen können.

Video: AFP

23-Jähriger stirbt bei Polizeieinsatz: Mit Messer Polizeihund schwer verletzt

Das Messer setzte der 23-Jährige demnach trotzdem ein und verletzte beim anschließenden Polizeieinsatz eines Spezialeinsatzkommandos in dem Hotel einen Polizeihund damit schwer. Das Tier sei nach Polizeiangaben stark blutend zusammengebrochen und musste notoperiert werden - es schwebte zunächst in Lebensgefahr.

Der letztlich tödliche Schuss sei gefallen, als die Situation eskaliert sei. Der junge Mann ohne Wohnsitz wurde zunächst schwerverletzt und starb später. Über die neuen Details hatte zunächst die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Online-Ausgabe berichtet. (mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch