15-Jähriger liefert sich in Mercedes Verfolgungsjagd mit Polizei

Als die Polizei in Hagen nachts auf eine Menschengruppe und einen Mercedes stößt, beginnt eine Verfolgungsjagd durch die Stadt. An Bord des Fahrzeugs befinden sich zwei Jugendliche.

Zu einer Verfolgungsjagd durch die Straßen von Hagen wurde eine Polizeistreife in den frühen Morgenstunden des Mittwoch (6. Juli) gezwungen. Der Einsatz endete mit einer großen Überraschung beim Blick auf die Person am Steuer.

Laut der Polizeimitteilung fiel den Beamten gegen 3 Uhr ein Mercedes in der Straße Am Pfannenofen auf. Was die Ordnungshüter in Alarmbereitschaft versetzte: Um das Fahrzeug herum hatte sich "eine kleine Menschengruppe" versammelt.

Als den Umstehenden die Polizeistreife auffiel, stiegen zwei Personen in den Mercedes und fuhren los. Die Beamten folgten und gaben dabei Anhaltesignale. Darauf reagierte der Fahrer jedoch nicht, weshalb die Polizisten das Blaulicht einschalteten.

15-Jähriger flüchtet in Mercedes vor Polizei: Stark beschleunigt und rote Ampeln ignoriert

Doch auch diese Warnung hatte nicht die erhoffte Folge, vielmehr habe der Mercedes stark beschleunigt "und fuhr, teilweise über rote Ampeln, am Sportpark vorbei in Richtung Heinitzstraße".

Schließlich bremste der Mercedes in der Lützowstraße abrupt ab - mehr als zwei Kilometer vom Ort entfernt, an dem die Polizei das Fahrzeug entdeckt hatte. Als die Polizisten an die Fahrertür herantraten, staunten sie nicht schlecht: Am Steuer saß ein 15-Jähriger, sein Beifahrer ist erst 14 Jahre alt.

Doch wie kamen die beiden Jugendlichen an das PS-starke Fahrzeug? Erste Erkenntnisse der Polizei ergaben, dass der Mercedes der Mutter des Jüngeren gehört. Nun klärt das Verkehrkommissariat, wie die beiden Jungen an den Fahrzeugschlüssel gelangen konnten.

Zunächst wurden die beiden Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, heißt es weiter. Zudem legten die Polizisten Strafanzeigen vor.