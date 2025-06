Mehrere Verletze bei Frontalunfall auf Bundesstraße

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Wölfersheim (Wetteraukreis) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 21-Jährige wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach befuhr ein 50 Jahre alter Mann die Bundesstraße 455 in Richtung Berstadt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Fahrer mit seinem Auto in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Dort prallte das Fahrzeug nach Angaben der Polizei frontal mit dem Auto eines 34-Jährigen zusammen.

Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine 21 Jahre alte Beifahrerin erlitt hingegen schwere Verletzungen. Die Bundesstraße 455 war während des Polizeieinsatzes für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.