Möglicherweise entzündbarer Stoff auf Parkdeck gefunden

Einen möglicherweise entzündbaren Stoff in einem Tongefäß haben Ermittler in einem Parkdeck in Bad-Wildungen (Kreis Waldeck-Frankenberg) sichergestellt. Ein Mitarbeiter der Stadt fand den Behälter am Vormittag in einer Toilettenanlage und alarmierte die Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte. Das Parkdeck sei abgesperrt worden.

Das Gefäß sei von Experten des Landeskriminalamtes begutachtet worden. Diese stuften den Inhalt als vermutlich «zündfähiges Selbstlaborat» ein, wie es im Polizeibericht heißt. Die Substanz solle nun weiter untersucht werden. Es werde wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.