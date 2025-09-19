Nach Unfallflucht: Mann verletzt sich selbst und Polizisten

Die Polizei hat in Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) einen Mann festgenommen, nachdem dieser Unfallflucht begangen und sich gegen Polizeibeamte gewehrt haben soll. Der 43-Jährige habe zunächst mit seinem Wagen ein geparktes Auto gerammt, sei dann weiter gefahren und habe einige Meter entfernt angehalten, teilte die Polizei mit. Anwohner beobachteten demnach das Geschehen am Donnerstagabend und informierten die Polizisten.

Als die Beamten seine Personalien aufnehmen wollten, habe sich der Mann «aggressiv und unkooperativ» verhalten, hieß es. So filmte er laut Behörde durchgängig mit seinem Handy und ging mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los und schlug um sich. Dabei verletzte der Mann sich selbst als auch einen Polizisten.

Sein Handy wurde beschlagnahmt und er wurde vorläufig festgenommen. Gegen den 43-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.