Polizeieinsatz: Nickerchen mit Waffe wird Falschparker zum Verhängnis

Polizeieinsatz

Nickerchen mit Waffe wird Falschparker zum Verhängnis

Ein Mann schläft auf einem Parkplatz in seinem Auto. Weil er falsch parkt, wird die Polizei auf ihn aufmerksam - und macht unerwartete Entdeckungen.
    Der Mann in dem Auto hatte Waffen und Drogen bei sich, einen Führerschein allerdings nicht. (Archivfoto)
    Der Mann in dem Auto hatte Waffen und Drogen bei sich, einen Führerschein allerdings nicht. (Archivfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein laut Polizei buchstäblich «böses Erwachen» gab es für einen Falschparker in Offenbach. Der Mann blockierte am Dienstagabend mit seinem Wagen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants den Verkehr, während er selbst im Auto schlief, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Als Polizisten den 38-Jährigen weckten, stellten sie fest, dass im Fußraum des Autos und in seinem Hosenbund scharfe Schusswaffen waren - und das, obwohl gegen ihn ein Waffenbesitzverbot ausgesprochen worden sei, so die Polizei.

    Warum der Frankfurter die Waffen bei sich hatte, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Die Beamten entdecken bei ihm auch noch eine geringe Menge Kokain, einen Führerschein hatte er dagegen nicht. Die Waffen und Drogen wurden sichergestellt.

