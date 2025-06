Trecker rollt Hang hinunter auf A7 - Frau schwer verletzt

Ein Traktor ist in der Nähe von Bad Hersfeld an einem Hang an der A7 abgerutscht und auf die Autobahn in den Verkehr gerollt. Eine Pkw-Fahrerin konnte dort nicht mehr bremsen, stieß mit dem Trecker zusammen und wurde nach Polizeiangaben am Abend schwer verletzt.

Warum genau der Traktor abrutschte, der einen Hänger mit Heuballen angehängt hatte, muss nun ermittelt werden. Nach Polizeiangaben hatte der Landwirt sein Gespann auf einer Grünfläche oberhalb der Autobahn angehalten und war ausgestiegen, weil er einen mutmaßlichen technischen Defekt am Anhänger untersuchen wollte.

Der Unfall ereignete sich zwischen Bad Hersfeld-West und dem Kirchheimer Dreieck, die 56-jährige Frau war in Richtung Süden unterwegs. Die A7 musste nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.