Verletzter Greifvogel von Landstraße gerettet

Polizisten haben einen verletzten Greifvogel von einer Landstraße in Sinntal (Main-Kinzig-Kreis) gerettet. Beamte hatten den Turmfalken während einer Streifenfahrt am Straßenrand entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Der Vogel habe kurz versucht, zu fliehen, aber sei dann eingefangen worden. Ein wenig durfte er im Streifenwagen mitfahren, wie ein Polizeisprecher sagte, dann wurde der Falke von Fachpersonal in eine Auffangstation für Wildvögel gebracht. Dort wird er nun versorgt. Den Experten der Auffangstation zufolge hat sich das Tier vermutlich einen Flügel gebrochen.