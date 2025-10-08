Minister informiert sich über Kompetenzen bei Drohnenabwehr

Angesichts einer steigenden Zahl von Drohnenvorfällen will sich der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) in Egelsbach (9.30 Uhr) bei der Polizeifliegerstaffel über die Fähigkeiten einer Drohnen-Abwehr informieren. Mit den aktuellen gesetzlichen Regelungen in Hessen existiert dem Ministerium zufolge bereits seit Dezember 2024 eine Ermächtigungsgrundlage, die der Polizei alle Handlungsmöglichkeiten bis hin zur Bekämpfung von Drohnen eröffnet.

Drohnenvorfälle in Deutschland und europaweit haben sich zuletzt massiv gehäuft, darunter an zwei Tagen hintereinander am Münchner Flughafen. Dort waren am Donnerstag und am Freitag jeweils abends Drohnen gesichtet worden, daraufhin wurde der Flugbetrieb an beiden Tagen vorübergehend eingestellt.