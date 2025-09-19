Ein Amoklauf im Abendfernsehen: Der neue „Polizeiruf 110“ ist nichts für zarte Gemüter

„Sie sind unter uns“ – der Titel der neuen „Polizeiruf 110“-Folge aus Magdeburg (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) ist nicht zufällig doppelbödig: Einerseits gemeint sind da die Reptiloiden, die außerirdischen Echsenmenschen, die nach Ansicht einiger besonders abgedrehter Verschwörungstheoretiker mitten unter uns leben und die Politik und den Lauf der Dinge mit beeinflussen. Mitten unter uns leben eben genau diese Menschen, die an so einen Unsinn tatsächlich glauben – und zu einer echten Gefahr für ihre Mitmenschen werden können. So wie der 17-jährige Jeremy Schratt (Mikke Rasch), der, getrieben von wahnhaften Ideen aus dem Internet, eines Tages zum Amokläufer wird.

Aber von vorn: Da sitzt Jeremy im Klassenzimmer und brütet verloren über einer Klassenarbeit. Den Kugelschreiber dreht er nervös in seiner Hand, sein Fuß zittert in den billigen Turnschuhen. Dann bleibt der Lehrer an seinem Tisch stehen und sagt: „Ich weiß, was du vorhast – gib auf!“ Jeremy packt seine Sachen, gibt das leere Blatt Papier ab. Und geht.

„Polizeiruf 110“ aus Magdeburg: In „Sie sind unter uns“ wird der 17-jährige Jeremy zum Amokläufer

Die Schulflure sind dunkel, grau, völlig menschenleer. Ein kalter Ort ohne Freude, ohne Wärme oder Glück. Ein Ort des Schreckens, der Angst und der Einsamkeit. Wie „Sie sind unter uns“ hier in wenigen Momenten das Innenleben des 17-jährigen Protagonisten offenbart, ist beeindruckend und erschreckend zugleich. Jeremy ist ein stiller Außenseiter, der von seinen Mitschülern bestenfalls ignoriert, schlimmstenfalls verspottet und gehänselt wird. Drehbuchautor Jan Braren zeigte bereits 2011 mit seinem Skript für den hervorragenden und mehrfach preisgekrönten TV-Film „Homevideo“, wie gut er die Lebenswelt verlorener Teenager versteht und beschreiben kann. „Sie sind unter uns“ ist ein weiterer Nachweis seiner Fähigkeit.

Amokläufer Jeremy (Mikke Rasch) schießt in seiner Schule um sich – und die Polizei muss verhindern, dass es weitere Opfer gibt. Foto: MDR/filmpool fiction/Stefan Erhard

Jeremys Gewalt-Tour durch die eigene Schule, die Dreh- und Angelpunkt des Films ist, ist irre spannend inszeniert, aber meilenweit weg von Hollywood-Actionspektakeln. Die Ruhe, mit der sein Gewaltausbruch sichtbar gemacht wird, macht das Gezeigte erst wahrlich erschütternd. Der Film spart jegliche Sensationslust oder Überhöhung aus – ein erklärtes Ziel von Regisseurin Esther Bialas: „Mir war klar, dass man diese Geschichte auch als reißerischen Thriller hätte erzählen können“, sagt sie in einem Interview zum Film. „Aber das hätte dem Thema nicht entsprochen. Ich wollte einen stillen, konzentrierten Film, der nachhallt, Fragen stellt und emotional berührt, ohne zu traumatisieren.“ Das ist ihr gelungen.

Amoklauf zur Abendunterhaltung: „Sie sind unter uns“ ist ausgesprochen harter Stoff fürs TV-Publikum

Aber bei allem verdienten Lob: Leichte Sonntagabendunterhaltung ist „Sie sind unter uns“ nicht. Der Film ist belastend, macht traurig, betroffen, ist authentisch in seiner Gnadenlosigkeit und gnadenlos in seiner Authentizität. Und nimmt keine Kompromisse im Namen der Unterhaltung hin. Er zeigt das Leid der Opfer in einer Intensität, wie man sie selten bei Sonntagabendkrimis erlebt, gleichzeitig verbietet er, den Schrecken und Schmerz des Täters völlig auszublenden. Ein Amoklauf produziert keine Gewinner, nur Verlierer – zumal Jeremy selbst nicht bloß Täter, sondern auch Opfer ist: Während seiner Tat meldet sich nämlich immer wieder eine unbekannte Person per Textnachricht auf seinem Handy. Und Polizei wie Zuschauer fragen sich: Worum geht es hier wirklich? Das ist das Rätsel, das in „Sie sind unter uns“ im Hintergrund die ganze Zeit über mitschwingt und dem Film zum Schluss noch einmal zusätzliche emotionale Wucht mitgibt.

Denn nicht einmal ein richtiger Abschluss wird dem Krimifan gegönnt: Ob die wahrhaft Schuldigen hinter all dem Leid am Ende tatsächlich bestraft werden, lässt der Film offen. Schlussendlich lässt der Krimi die Zuschauer alleine mit ihren wirbelnden Gedanken. Das ist hart, schwer zu ertragen – und absolut konsequent.