"Polizeiruf 110" aus Rostock: So war "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen"

"Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" heißt der neuste " Polizeiruf 110 " aus Rostock . Der Krimi lief am Sonntag (24.04.2022, 20.15 Uhr) im Ersten und ist jetzt in der Mediathek zu sehen.

" aus . Der Krimi lief am Sonntag (24.04.2022, 20.15 Uhr) im Ersten und ist jetzt in der Mediathek zu sehen. Erster Fall für das neue Duo König und Böwe : Eine alleinerziehende Mutter und ihr vom Hals abwärts gelähmter Sohn werden tot in ihrem Haus gefunden.

und : Eine alleinerziehende Mutter und ihr vom Hals abwärts gelähmter Sohn werden tot in ihrem Haus gefunden. Charly Hübner hatte in der letzten Folge nach zwölf Jahren den Polizeiruf verlassen. Kurios: Schauspielerin Lina Beckmann , die neue Ermittlerin in Rostock , ist seine Ehefrau.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum " Polizeiruf 110 " gestern: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: "Polizeiruf 110" gestern aus Rostock im Schnellcheck

In einem Einfamilienhaus werden eine alleinerziehende Mutter und ihr Sohn tot aufgefunden. Sie wurde mit mehreren Stichen ermordet. Ihr vom Hals abwärts gelähmter Sohn starb an einem Schlaganfall, weil niemand mehr seine Infusion wechseln konnte. Ein Tod in kompletter Einsamkeit. Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ermittelt bei Jens Sommer, dem Ex-Mann und Vater, sowie bei der Familie Genth, die gut mit den Sommers befreundet war. Haben Jule und Holger Genth etwas mit dem Tod der Sommers zu tun – oder ihre Pflegekinder Emma und Max?

Als Max plötzlich verschwindet und sich der Verdacht gegen ihn erhärtet, beteiligt sich auch Katrin König an der Suche. Dabei handelt sie gegen die explizite Anweisung ihres Vorgesetzten, der selbst klare Anweisung von "oben" erhalten hatte: Das Rostocker Team soll sich von Pflegekind Max fern halten, da der Junge mit verdeckter Identität lebt. Um das sicherzustellen, reist Kommissarin Melly Böwe (Lina Beckmann) aus Bochum an – die eine enge Verbindung zu Max hat, wie sich zeigt.

Inspizieren den Tatort: Maria (Dela Dabulamanzi), Volker Thiesler (Josef Heynert) und Katrin König. Foto: Christine Schroeder, NDR

Polizeiruf-Kritik: Lohnte es sich, bei "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" einzuschalten?

Der Polizeiruf gestern war der erste Krimi aus Rostock nach dem Ausscheiden von Charly Hübner. Seine Figur, Sascha Bukow, lebt jetzt in Sibirien - zumindest war das die Botschaft am Ende des "großen Finales" Anfang Januar. Für den Kommissar übernahm nun Melly Böwe, gespielt von Lina Beckmann, die – hübsche Randnotiz – im wirklichen Leben die Ehefrau von Charly Hübner ist.

Der Neuen an der Seite der eigenwilligen Katrin König gelang in "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" auch ein absolut gelungener Einstand: Böwe ermittelte uneitel und emotional - und stand damit in erfrischendem Kontrast zur Profilerin. Wenn nun noch die Drehbücher passen, könnte es etwas werden mit dem neuen Duo. Der erste Fall der beiden wollte leider zu viel und ertrank in seinem Anspruch, schreibt Andreas Frei in unserer Polizeiruf-Kolumne.

Im Verhör mit König und Böwe: Weiß Emma (Paraschiva Dragus) etwas über den Fall? Foto: Christine Schroeder, NDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" gestern aus Rostock

Katrin König : Anneke Kim Sarnau

: Melly Böwe : Lina Beckmann

: Anton Pöschel : Andreas Guenther

: Volker Thiesler : Josef Heynert

: Henning Röder : Uwe Preuss

: Jule Genth : Susanne Bormann

: Holger Genth : Jörn Knebel

: Max Wagner : Alessandro Schuster

: Emma Pettke : Paraschiva Dragus

: Paraschiva Dragus Jens Sommer : Christian Beermann

: David Sommer : Paul Ahrens

"Polizeiruf 110" gestern: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigte den "Polizeiruf 110" wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Polizeiruf Kommissare: König und Böwe sind die Ermittler im "Polizeiruf 110" in Rostock

Zwölf Jahre lang ermittelten Charly Hübner alias Alexander "Sascha" Bukow und Anneke Kim Sarnau als Katrin König in Rostock - mal mehr, mal weniger harmonisch, stets jedoch begleitet von bärenstarken Kritiken. Mit der Folge "Keiner von uns" verließ Bukow 2022 den "Polizeiruf 110". Seinen Platz übernahm die aus Bochum stammende Kommissarin Melly Böwe.

Böwe und König sind zwei unterschiedliche und starke Frauen, die sich offensichtlich miteinander verbunden fühlen. König ist Profilerin und zwar durchaus humorvoll, in ihrer Arbeit aber sachlich, konzentriert und absolut professionell. Kurz vor dem Ausstieg Bukos gehen die beiden eine Liebesbeziehung ein. Böwe hingegen ist laut, direkt und energiegeladen, gleichzeitig bringt sie ein großes Herz und warmen Humor mit.

6 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Foto: Christine Schroeder, NDR

