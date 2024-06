"Polizeiruf 110" heute aus Rostock: "Für Janina" im Schnellcheck

Der "Polizeiruf 110" heute (16.06.2024) aus Rostock wird für die Ermittler Bukow und König hochemotional: Ein Mörder läuft frei herum. Lohnt sich "Für Janina"?

"Für Janina" heißt der " Polizeiruf 110 " heute aus Rostock . Der Krimi läuft am Sonntagabend (16.06.2024, 20.15 Uhr) im Ersten und ist eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung fand im November 2018 statt.

" heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (16.06.2024, 20.15 Uhr) im Ersten und ist eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung fand im November 2018 statt. Bukow und König rollen einen alten Fall neu auf: Der Mörder wurde damals freigesprochen - ein DNA-Test fördert nun den Fehler zutage. Die beiden Ermittler setzen nun alles daran, den Täter doch noch hinter Gitter zu bringen.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum " Polizeiruf 110 " heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute (16.06.2024) im Schnellcheck

Ein alter ungeklärter Mord, den Kommissar Röder damals betreut hatte, wird neu aufgerollt. Der Täter wurde damals freigesprochen. Alexander Bukow (Charly Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) stürzen sich in die Ermittlungen. Nach einem erneuten DNA-Test steht fest: Guido Wachs, der damals nicht verurteilt wurde, ist tatsächlich der Mörder des jungen Mädchens. Doch wer einmal angeklagt und freigesprochen wurde, darf nicht ohne weiteres wieder für die gleiche Tat vor Gericht kommen. Verzweifelt versuchen Bukow und König, den Zusammenhang zwischen weiteren Morden und Guido Wachs herzustellen, um den Täter doch noch hinter Gitter zu bringen.

Polizeiruf-Kritik: Lohnt es sich, bei "Für Janina" einzuschalten?

Der Reiz des "Polizeiruf 110" heute liegt in dem Kampf, den die Hauptfiguren austragen: Die Aggressivität der Fallanalytikerin König, die mit allen Mitteln den Täter überführen will, kontrastiert mit einem überraschenden psychologischen Vorgehen Bukows. Dass "Für Janina" ein guter Krimi geworden ist, hat – abseits des Mordfalls – viele Gründe. Den Blick in die seelischen Abgründe des mutmaßlichen Mörders Guido Wachs, private Reminiszenzen von Bukow und König, die sagt: "Ich dachte, ich bin die, die Ihnen am meisten bedeutet." Und Bukow, der die Verbrecherjägerin anherrscht: "Ihr Engagement für die Menschlichkeit ist falsch verstandene Eitelkeit." Dass der Mörder am Ende enttarnt wird, versteht sich fast von selbst. Die gesammelte Polizeiruf-Kritik zu "Für Janina" lesen Sie in den Pressestimmen zur Erstausstrahlung ("Ganz schön gut").

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" heute

Katrin König : Anneke Kim Sarnau

: Alexander Bukow : Charly Hübner

: Henning Röder : Uwe Preuss

: Anton Pöschel : Andreas Guenther

: Volker Thiesler : Josef Heynert

: Veit Bukow : Klaus Manchen

: Vivian Bukow : Fanny Staffa

: Samuel Bukow : Jack Owen Berglund

: Guido Wachs : Peter Trabner

: Peter Trabner Ursula Stöcker: Hildegard Schmahl

"Polizeiruf 110" heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Eoin Moore führte Regie bei "Polizeiruf 110: Für Janina" und ist gemeinsam mit Anika Wangard verantwortlich für das Drehbuch. Das Erste zeigt den Krimi wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Sendetermine: Das sind die kommenden am Sonntag

Seit der Ausstrahlung des Schwarzwald-Tatorts "Letzter Ausflug Schauinsland" am Pfingstmontag befindet sich der Sonntagabendkrimi in der Sommerpause. Krimi-Fans kommen jedoch trotzdem auf ihre Kosten: Das Erste zeigt in dieser Zeit traditionell Wiederholungen alter Episoden. Die kommenden Folgen sind:

16. Juni: "Polizeiruf 110: Für Janina" (Wdh., Rostock)

23. Juni: kein Tatort (Fußball-EM)

30. Juni: "Tatort: Hubertys Rache" (Wdh., Köln)

Mit voraussichtlich rund drei Monaten dauert die Tatort-Sommerpause heuer jedoch ungewöhnlich lange. Grund sind die Fußball-EM und die Olympischen Sommerspiele. Wegen der beiden sportlichen Großereignisse sind laut ARD-Programmdirektion auf dem Sonntagskrimi-Sendeplatz keine neuen Tatort-Erstausstrahlungen vorgesehen.