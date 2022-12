Polizeiruf-Kritik zu "Abgrund": "Fulminanter letzter Fall für Adam Raczek"

Die Kritik zum "Polizeiruf 110: Abgrund": Lucas Gregorowicz alias Adam Raczek verabschiedete sich nach sieben Jahren mit einem starken Krimi. Die Pressestimmen zum "Polizeiruf" gestern.

Der "Polizeiruf 110" vom 11. Dezember 2022 war ein Krimi im klassischen Sinne: Es gab ein Opfer - die polnische Geologin wurde tot in einem Waldstück am Rande eines ehemaligen Lausitzer Tagebaus gefunden, offensichtlich mit einer Plastiktüte erstickt - zwei ermittelnde Kommissare auf Motivsuche und am Schluss einen gelösten Fall. Viel deutlicher als in anderen Episoden waren aber die Charaktere der Ermittler gezeichnet, was dem Film sehr guttat.

Für Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) und Vincent Ross (André Kaczmarczyk) gingen mit "Abgrund" die gemeinsamen Ermittlungen zu Ende, noch bevor sie richtig begonnen haben. Lucas Gregorowicz verlässt nach sieben Jahren und zwölf Episoden den "Polizeiruf 110". Der Kommissar und seine Abschiedsfolge bekommen in den Pressestimmen viel Beifall. Die Polizeiruf-Kritik zu "Abgrund".

Kritik zum "Polizeiruf 110: Abrund" gestern: G uter letzter Fall für Adam Raczek

"Abgrund" ist ein guter letzter Fall. Nach sieben Jahren wird es ein wehmütiger Abschied von einem Kommissar. Rheinische Post

Düsterkrimi im postindustriellen Ambiente – trotz einiger berührender Momente lässt dieser Abschieds-" Polizeiruf" das Publikum deprimiert zurück. Der Spiegel

Mit einem fulminanten letzten Fall verabschiedet sich Lucas Gregorowicz vom "Polizeiruf 110". Süddeutsche Zeitung

Eine komplexe Abschiedsfolge mit deprimierendem Unterton und ausgebranntem Adam, für den es dick kommt. Mit stimmungsvollen Industriebrachen und vom Bergbau zerklüfteter Landschaft lässt Kameramann Felix Cramer Bilder sprechen. TV Spielfilm

6 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Foto: Christoph Assmann, rbb

Polizeiruf-Kritik zu "Abgrund": " Musterkrimi alter Schule"

Auch wenn sich die Drehbuchautoren bemüht haben, die Zuschauer immer wieder auf falsche Fährten zu führen oder neue Wendungen einzubauen: Am Ende bleibt der Fall leider von Anfang an sehr durchschaubar. Stern

Im "Polizeiruf 110" hat Lucas Gregorowicz als Kommissar seinen letzten Einsatz. Es ist ein Musterkrimi alter Schule, der leise andeutet, was mit diesem Adam Raczek möglich gewesen wäre. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Er ist auch der Abschied von einem der aufregendsten Sonntagabendkrimi-Duos. Welt

"Abgrund" ist der wohl beste "Polizeiruf 110" mit Lucas Gregorowicz. Zum Abschied haben sich die Macher einen klassischen Krimi ausgesucht, der 90 Minuten lang Spannung verspricht. Abendzeitung

