"Polizeiruf 110"-Kritik zu "Daniel A." aus Rostock: "Großartiges Drama"

Die "Polizeiruf 110"-Kritik zu "Daniel A." aus Rostock: Emotionales Drama um einen 23-jährigen Transmann mit bravourösem Darsteller. Die Pressestimmen zum Polizeiruf gestern.

Der Sonntagabendkrimi im Ersten geizt in der Regel nicht mit gesellschaftspolitischen Themen. Selten jedoch dürfte eine Folge so viel Beifall bekommen haben wie der "Polizeiruf 110" vom 19.02.2023 aus Rostock. Der Krimi ist in "Daniel A." Nebensache: Schon in den ersten Minuten stehen Täter, Opfer und der wichtigste Zeuge fest.

Dass es dennoch und vielleicht gerade deshalb bis zuletzt spannend und hochemotional bleibt, liegt an der glänzenden Leistungen der Schauspieler - allen voran der des 23-jährigen Transmanns Daniel (Jonathan Perleth). Dessen Geschichte wird in vielen Alltagsfacetten erzählt. Dustin Loose (Regie) und Benjamin Hessler (Buch) finden den richtigen Ton für das emotionale Thema, so die Pressestimmen. Die " Polizeiruf 110"-Kritik.

"Polizeiruf 110" gestern in der Kritik: "A ufwühlender Thriller"

Der Mann, der vor sich selbst floh: ein vertrackter und aufwühlender Thriller über Geschlechtsidentität. Der Spiegel

Der Fall ist eher zweitrangig, aber selten wurde das Thema Transsexualität im TV so sensibel und unaufgeregt erzählt. Stern

Der Film ist (...) eher ein sozialpädagogischer Aufklärungsfilm über die Nöte eines Menschen, der nicht mehr als Frau leben will, aber noch stark gegen die traditionellen Geschlechterrollen ankämpfen muss. Berliner Zeitung

Für einen Fernsehfilm taugt die Geschichte – als Krimi wirkt sie missraten. Frankfurter Allgemeine Zeitung

6 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Foto: Christine Schröder, NDR

"Polizeiruf 110"-Kritik zu "Daniel A.": "Fein ausbalancierter Seelenstrip"

Der Cast bleibt das Pfund, die Story passt perfekt nach Rostock, jetzt schon gespannte Vorfreude auf den nächsten Fall. ntv

Sensibler, psychologisch fein ausbalancierter Seelenstrip. TV Spielfilm

Es kommt nicht häufig vor, dass ein Sonntagskrimi an seinem Thema so ernsthaft interessiert ist wie die neue Folge aus Rostock. "Daniel A." rückt subtil und ohne Klischee einen Transmann in den Fokus. Neue Zürcher Zeitung

In Rostock tritt Melly Böwe offiziell als Nachfolgerin von Kommissar Bukow an. In einem großartigen Drama über die Suche nach Liebe und Identität. Süddeutsche Zeitung

