Polizei erschießt Mann in Schramberg

In Schramberg im Kreis Rottweil ist ein Mann nach einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei gestorben. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart mit. Der 48-Jährige habe eine Schusswaffe in Richtung von Polizeibeamten gerichtet und diese auch auf mehrfache Anordnung nicht weggelegt, teilten das LKA und die Staatsanwaltschaft Rottweil am Abend mit.

Der Mann sei zuvor von einer neurologischen Fachklinik in Rottweil als abgängig gemeldet worden, teilten die Ermittler mit. Beamte, die nach ihm gesucht hätten, hätten ihn im Garten seiner Wohnung in Schramberg entdeckt, wo er dann auch die Waffe auf die Polizisten gerichtet habe. Der 48-Jährige sei trotz direkt eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch Polizei und Rettungsdienst noch vor Ort gestorben.

Die Hintergründe des Vorfalls und das Motiv des Mannes seien noch offen, teilten die Behörden mit. Gegen ihn sei in der Vergangenheit wegen Rohheits- und Eigentumsdelikten sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mehrere Strafverfahren abgeschlossen worden, hieß es.