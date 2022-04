Polizistenmord

06:19 Uhr

Auf der Spur des fanatischen Wilderers von Kusel

Polizisten suchen am Tag nach dem tödlichen Einsatz die Straße rund um den Tatort ab.

Plus Bei Kusel starben zwei Polizisten durch Schüsse. Seither schärft sich das Bild des Hauptverdächtigen. Jahrelang kam er davon. Bis er zum mutmaßlichen Mörder wurde.

Von Georg Altherr

Der Truppenübungsplatz Baumholder ist fast so groß wie das gesamte Stadtgebiet von Augsburg. Nur wohnt dort keine Menschenseele. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Dörfer in dieser einsamen Gegend nördlich der Kreisstadt Kusel in Rheinland-Pfalz mussten 1937 umsiedeln. Seither gehören die dichten Wälder und saftigen Wiesen dem Wild. Neben Rehen, Wildschweinen, Füchsen und Fasanen tummeln sich hier auch Damhirsche. Die Soldaten, die unter der Woche auf dem riesigen Gelände üben, stören nicht weiter. Gejagt wird hier selten.

