Polizistenmord bei Kusel

12:00 Uhr

Ein Jahr Kusel: "Kein Urteil der Welt macht die beiden wieder lebendig"

Ein Holzkreuz, Engelfiguren und Blumen erinnern an der Gedenkstelle auf einem Parkplatz an der K22 bei Kusel an zwei Polizisten, die vor einem Jahr im Dienst getötet wurden.

Plus Am 31. Januar 2022 wurden bei Kusel zwei Polizisten getötet. Wie gingen Kollegen, Freunde und Nachbarn damit um? Der Jahrestag reißt die Wunden wieder auf.

Von Georg Altherr

Freisen im Saarland ist ein großes Dorf, wie es in ländlich geprägten Bundesländern noch viele gibt. Man kennt sich in der Nachbarschaft und beim Einkauf, sonntags geht’s auf den Sportplatz zum Fußball oder man trifft sich im Eiscafé. Selbst die Kirche – Freisen galt in der Gegend immer als besonders gut katholisch – spielt noch eine Rolle. Alles gut also?

