Madonna gratuliert ihrem Vater zum 93. Geburtstag

Vergangenen Monat endete Madonnas Welttournee, mit der sie 40 Jahre Karriere feierte. Nun gab es für die Sängerin einen weiteren Anlass zum Korkenknallen.

Mit rührenden Worten hat US-Pop-Ikone Madonna ("Like a Virgin") ihrem Vater Silvio zum 93. Geburtstag gratuliert. "Ich liebe dich zum Mond und zurück", schrieb die 65-Jährige in einem Instagram-Post. Dazu stellte sich mehrere Fotos von sich und ihrem Vater - auch eins, auf dem sie als Baby zu sehen ist. Die Sängerin bedankte sich bei ihrem Vater für sein Lebensmotto: "Ich fahre immer weiter, bis die Räder abfallen."

Madonna wurde 1958 im US-Bundesstaat Michigan in eine italienisch-stämmige Großfamilie hineingeboren. Ihre Mutter starb, als sie noch ein kleines Mädchen war.

Vergangenen Monat sorgte die Musikerin mit einem Gratis-Konzert in Rio für Aufsehen. Am Copacabana-Strand spielte sie vor vielen Zehntausenden Menschen. Auf Madonnas Website war es als das größte Konzert der "Königin des Pop" angekündigt worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren 1,5 Millionen Besucher bei der Show erwartet worden. Es war der Abschluss der Welttournee "The Celebration Tour", mit der Madonna 40 Jahre Karriere feierte.





(dpa)