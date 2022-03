August gegen August: Familie von Hannover streitet um ein Schloss

Wenn Prinzen streiten, kann das hässlich sein. In diesem Fall will der Vater von seinem Sohn, dem Erbprinzen Ernst August von Hannover, ein Schloss zurückklagen.

Schon der Vorname klingt nach purer Macht: August. Nach dem gleichnamigen römischen Kaiser ist nicht nur ein Monat benannt, sondern seit Jahrhunderten schmückt er auch die Erbprinzen zu Hannover. Bedeutet ja auch: der Erhabene. Über die Familie zu erzählen heißt tief in die Geschichte einsteigen, denn das Haus Hannover ist eine deutschstämmige Königsdynastie, die in der Nachfolge des Hauses Stuart zwischen 1714 und 1901 sogar die Königswürde von Großbritannien innehatte.

Heute ist der bekannteste der Welfenprinzen Ernst August, Prinz von Hannover. Der inzwischen 68-Jährige führt ein bewegtes Leben. Nicht nur als Ehemann der Prinzessin Caroline von Monaco machte der dreifache Vater in der Boulevard-Presse Schlagzeilen. Ernst August hat auch öfters handfeste Skandale vom Zaun gebrochen: Mal prügelte er mit einem Regenschirm auf einen Kameramann ein, dann stand er wegen einer Attacke gegen einen Disco-Besitzer in Kenia vor Gericht oder urinierte während der Weltausstellung in Hannover gegen den türkischen Pavillon.

Ernst August von Hannover wirft seinem Sohn "Undank" vor

Aktuell klagt er gegen seinen eigenen Sohn, den Erbprinzen, ebenfalls Ernst August von Hannover. „Groben Undank“ und ungerechtfertigte Bereicherung wirft der Vater, das Oberhaupt der Welfen, dem 38-Jährigen vor. Darum hätte er gerne die bereits vererbte Marienburg zurück, ein Schloss, Neuschwanstein nicht unähnlich, nur ohne Alpenpanorama. Die hässliche Familienfehde zieht sich nun schon einige Zeit hin. Jetzt soll, nachdem der Termin im vergangenen November geplatzt war, am 24. März vor dem Landgericht Hannover verhandelt werden. Die Anordnung des persönlichen Erscheinens von Vater und Sohn hob das Landgericht auf. Also leider kein Familientreffen.

Das Schloss Marienburg inmitten herbstlich verfärbter Bäume. Ernst August Prinz von Hannover will die Schenkung des Objekts an seinen Sohn rückgängig machen - wegen "groben Undanks". Foto: Julian Stratenschulte, dpa

Während der Öffentlichkeit Vater Ernst August wohl bekannt ist, hat sein Sohn bisher keine derartigen Schmonzetten am Revers. Der Investmentbanker ist seit viereinhalb Jahren mit der russischen Designerin Ekaterina verheiratet. Die beiden haben ebenfalls drei Kinder. Die Prinzenfamilie lebt in der Nähe von Hannover, wie es heißt, in einem ländlichen Anwesen mit prächtigem Fachwerkhaus, eingerahmt in jeder Menge Grün.

Ernst August junior will das Schloss loswerden

Es könnte alles so schön adelig-idyllisch sein, gäbe es nicht den Streit mit dem Herrn Papa. Bei dem geht es offensichtlich vor allem um die Zukunft des Schlosses. Vor drei Jahren wollte Ernst August junior das offenbar renovierungsbedürftige Prachtgebäude für einen Euro an die öffentliche Hand verkaufen. Der Vater war und ist strikt dagegen. Nach dessen Einspruch scheiterte der mit der niedersächsischen Landesregierung bereits ausgehandelte Deal. Jetzt muss man sehen, wie es weitergeht. Seinem Sohn hatte Ernst August senior den nun umstrittenen Grundbesitz, zu dem noch zwei Herrenhäuser gehören, 2004 und 2007 in vorweggenommener Erbfolge geschenkt.



Lesen Sie dazu auch