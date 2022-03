Batman: Die Gesichter des Fledermausmannes

Von düster bis heiter: Nicht nur in Comics, sondern auch im Kino überzeugt Batman – meistens jedenfalls.

Bevor es jetzt um all die großen Namen geht, denen ein neuer nun in „The Batman“ nachfolgt , muss man wohl mit einem Witz beginnen. Um die Verhältnisse zu wahren. Schließlich geht es hier um erwachsene Männer, die in Fledermauskostümen die Welt retten. Und am besten mit dem wohl besten Witz dieser langen Geschichte vom „Batman“, die 1939 mit dem ersten Comic und tatsächlich dann einem sehr ernsten Anliegen begann …

Filme rund um den Comic-Helden sind an den Kinokassen erfolgreich

Dazu gleich. Jetzt aber zum bislang letzten Film mit dem Rächer, „Justice League“, in dem er 2017 an der Seite vieler anderer Superhelden aus den DC Comics das wahnwitzig erfolgreiche Rezept des Konkurrenten Marvel Comics mit seinen Avengers kopieren sollte. Und da setzt sich also der übernatürlich blitzschnelle The Flash neben Batman in den aufgemotzten Mercedes und fragt: „Hm, was ist denn eigentlich deine Superkraft?“ Darauf Wayne: „Ich bin reich.“ Und das ist nicht nur in seiner herben Humorlosigkeit typisch, sondern auch schlicht richtig. Mögen die anderen fliegen können, Feuer spucken, was auch immer: Die tragische Wayne-Waise, Bruce, der Milliardär, finanziert sich sein Superheldentum durch überirdisch teure Ausrüstung.

Trotzdem oder deswegen: Batman ist an den Kassen der zweit-erfolgreichste der Garde aller Zeiten, vor Iron Man, Superman … Nur Spider-Man samt der aktuell extrem erfolgreichen Fortsetzung liegt davor. Aber hat in Tom Holland ja auch eine Idealbesetzung. Die neue von Batman aber könnte man auch als Witz erzählen, ausgerechnet Robert Patinson! In den Filmen der „Twilight“-Saga, die ihn berühmt gemacht haben, noch Vampir, jetzt Fledermaus …

Batman-Filme: Diese Verflimungen des Kult-Comics waren am Schlimmsten

Aber wenigstens wird weder Figur noch Darsteller dabei lächerlich, sagt die Kritik im Feuilleton. Und das war ja nicht immer so. Am schlimmsten: George Clooney 1997. An der Seite von Uma Thurman, mit Gegenspieler Arnold Schwarzenegger: Superstar-Superfiasko! Danach folgt in der Katastrophen-Liste – nein, nichts heute bloß albern Wirkendes von einst. Wie Lewis Wilson, der den Rächer bei der Kino-Premiere 1943 gleich in 15 Folgen spielte, samt Bat-Höhle prägend wirkte und noch im Kampf gegen einen bösen Japaner ernste Zwecke der Kriegspropaganda erfüllte. Und in seiner poppigen Selbstironie Kult – samt Effektblasen „Crash!“ und „Boing!“ – war danach Adam West.

Am zweitschlimmsten: erst recht nicht Michael Keaton! Der machte in der Regie von Tim Burton Batman erstmals zum Kino-Hit. Nein, es war der trotz bestem Witz stumpfe Ben Affleck. Jedenfalls nachdem zuvor Christian Bale in der Trilogie von Christopher Nolan die Sternstunden der Batman-Geschichte besorgt hat. Düster, ernst, das Gegenteil von „Peng!“ und „Ouch!“ – und damit auch den Ton vorgebend für den neuen „The Batman“.

Witzig wird’s dieses Jahr trotzdem auch noch mit dem Fledermausmann im Kino. Denn in einem Titelheldenfilmdebüt spurtet da ein Superheld durch die Zeit – und trifft auf Michael Keaton als Batman und Ben Affleck als Batman. Witzig, ja, es ist: The Flash.