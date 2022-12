Carolin Niemczyk liebt Kartoffelpuffer aus Polen: Die Sängerin im Porträt

Sängerin Carolin Niemczyk ist nicht nur im Duo mit ihrem Freund Daniel Grunenberg unterwegs, auch solo möchte sie durchstarten. Alter, Größe, Hochzeit - so tickt die Musikerin.

Die Sängerin von Glasperlenspiel, Carolin Niemczyk, ist nicht nur im Duo erfolgreich. Hier lesen Sie alles über ihre Solo-Projekte, ihren Freund Daniel Grunenberg, Kinderwunsch und Hochzeitspläne des Paares sowie über ihr feministisches Engagement.

Größe, Alter, Freund – alles über Carolin Niemczyk in Kurzform

Alter : 32

: 32 Geburtstag : 24. Juli 1990 in Singen ( Hohentwiel )

: 24. Juli 1990 in ( ) Sternzeichen : Löwe

: Löwe Beruf : Sängerin und Songwriterin bei Glasperlenspiel

: Sängerin und Songwriterin bei Glasperlenspiel Familienstand : liiert mit Daniel Grunenberg

: liiert mit Größe : 180 Zentimeter

: 180 Zentimeter Augenfarbe : blau

: blau Ernährung: vegetarisch





Polnische Wurzeln: So ist Carolin Niemczyk aufgewachsen

Carolin Niemczyk ist im kleinen Ort Singen am Bodensee groß geworden. Schon ihr Name verrät ihre polnischen Wurzeln – auch kulinarisch fühlt sie sich mit dem Land verbunden: Ihr absolutes Lieblingsgericht sind die Kartoffelpuffer mit Apfelmus ihrer polnischen Oma. Bereits mit sechs Jahren singt Carolin Niemczyk in einem Kinderchor und führt in diesem Rahmen Kindermusicals auf. Von einer Bekannten ihrer Eltern erfährt sie mit 14, dass die Schülerband "Crazy Flowers" eine Sängerin sucht. Prompt bewirbt sie sich sogar mit einem Mix-Tape: Beautiful von Christina Aguilera. Von da an singt sie gemeinsam mit ihrem späteren Freund Daniel Grunenberg am Keyboard Coversongs.

Carolin Niemczyks Freund – ihr Fels in der Brandung

Mit 16 Jahren verlässt Carolins Vater in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Familie. Über diesen Verlust hinweggeholfen hat ihr nicht nur die Musik, sondern auch ihr fester Freund und Bandkollege Daniel Grunenberg: "Daniel ist so mein Fels in der Brandung – das ist ein ganz kitschiges Bild, aber es ist einfach so", gesteht Carolin in der SWR-Sendung "On Mai Way". Nach dem Abitur nimmt die Karriere von Carolin Niemczyk Fahrt auf: Zusammen mit Daniel Grunenberg gründet sie das Elektropop-Duo Glasperlenspiel. Mit ihrer ersten Single "Echt" holen sie 2011 den vierten Platz beim Bundesvision Songcontest. Damit erlangen sie bald bundesweite Bekanntheit.

Geiles Leben: Der Sommerhit 2015

2012 erscheint dann das erste Studioalbum "Beweg dich mit mir". Zwei Jahre darauf nimmt Glasperlenspiel eine neue Version des Lieds "Ich seh in dein Herz" auf, der Titelsong der RTL-Dailysoap "Zeiten, schlechte Zeiten". Nur ein Jahr später kam der Sommerhit 2015: "Geiles Leben". Hiermit gewinnen sie sogar die Diamant-Schallplatte für mehr als eine Million verkaufte Singles. Mit "Licht & Schatten" kam 2018 ihr viertes Studioalbum, das in einer Kollaboration mit dem Gladbacher Rapper Summer Cem entsteht. Die aktuelle Single "Sunglasses" ist ein Sample des bekannten Hits von Corey Hart und handelt von dem Schmerz nach dem Ende einer Beziehung.

Carolin Niemczyk: Hochzeit und Kinder noch nicht geplant

Carolin Niemczyk schreibt die Texte beim Gesangsduo Glasperlenspiel. Dafür muss sie sich oft in Situationen hineinversetzen, die sie noch nie erlebt hat. "Es ist nicht alles autobiographisch. Manche [Songs] sind Geschichten von anderen", erklärt Carolin Niemczyk im Gespräch mit dem Radiosender Cityradio Saarland. Seit 16 Jahren sind sie und Daniel Grunenberg ein Paar – Fans fragen da: Hat sie etwas verpasst, weil sie ihr halbes Leben mit einem Mann zusammen ist? Das verneint Carolin Niemczyk deutlich in der SWR-Sendung "On Mai Way". Das Paar ist glücklich mit ihrem Leben derzeit. Hochzeit und Familiengründung sind noch nicht geplant. Aber früher oder später wünschen sich beide Kinder: "Ich hätte gern drei bis vier. Da muss ich eigentlich bald loslegen, bei so viel Kindern", scherzt die Sängerin gegenüber Vanessa Mai. Dem Heiraten steht Carolin Niemczyk allerdings sehr skeptisch gegenüber, wie sie bei Place to B verrät: "Jedes zweite, dritte Kind ist ein Scheidungskind." Das hat die Musikerin am eigenen Leib erfahren. Carolins Horror-Vorstellung wäre ein Heiratsantrag auf der Bühne: "Wenn du das machen würdest, dann wäre alles vorbei", so warnt sie ihren Freund Daniel Grunenberg.

DSDS-Jurorin, Solokünstlerin, Buchautorin – Projekte von Carolin Niemczyk

Neben ihrem Mitwirken beim Gesangsduo Glasperlenspiel verfolgt Carolin Niemczyk aber auch einige Projekte alleine. Zum Beispiel ist sie 2018 Jurorin bei der Gesangshow "Deutschland sucht den Superstar". Über die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen äußert sie sich in einem Interview mit Focus: "Bei ihm kannst du dir sicher sein, dass er nichts hinter deinem Rücken über dich sagt: Er sagt dir immer ganz direkt, was er so von dir hält. Grundsätzlich sind wir relativ gut miteinander ausgekommen." 2021 wirkt sie erneut bei einer Fernsehshow mit, dieses Mal aber als Teilnehmerin. Im Mops-Kostüm verkleidet kommt sie bei der Prosieben-Sendung "The Masked Singer" auf den vierten Platz. Aber Carolin Niemczyk brennt nicht nur für die Musik, auch Mode und DIY-Projekte liegen ihr am Herzen. So bringt sie 2015 das Buch "Lovemade. Lieblingssachen selbermachen" heraus, indem sie Inspiration zu zahlreichen DIY-Projekten gibt. Auf ihrem Instagram-Account kommt man an ihrer Liebe zur Mode gar nicht vorbei: Regelmäßig postet sie hier kreative Outfit-Reels und ästhetische Bilder.

Carolin Niemczyk solo unterwegs: Ausgepfiffen in Frankfurt

Als Sängerin und Songwriterin von Glasperlenspiel steht Carolin schon seit über 10 Jahren auf der Bühne. Allerdings möchte die Musikerin auch eigene Ideen umsetzen können. Seit 2019 ist sie deshalb auch solo tätig unter dem Namen CZYK (tschick ausgesprochen). Hierbei bewegt sie sich stylistisch im Bereich Urban-Pop. Dieser ist geprägt durch R’nB, Hip Hop und Pop Einflüsse. Bei ihrer Debütsingle "Kumpels" arbeitet Carolin Niemczyk mit Moe Phoenix zusammen, beide sind bei Universal unter Vertrag. Im Sommer 2022 wurde Carolin Niemczyk dazu eingeladen, bei einem Fußballspiel von Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München die Nationalhymne zu singen. Die Eintracht Fans pfiffen die Sängerin während ihrer Performance gnadenlos aus. Das lag wohl nicht an ihrer Performance; die Fans des Frankfurter Fußballvereins wollten ihren allgemeinen Unmut gegenüber Showelementen zum Ausdruck bringen. Carolin Niemczyk äußert sich deswegen verärgert, aber dennoch: "Ich würde jederzeit wieder die Nationalhymne bei so einer Veranstaltung singen", sagt sie gegenüber der Bild.

Soundtrack zu Frauen100: „Rich Man“ von Carolin Niemczyk

Als Glasperlenspiel engagieren sich Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg für benachteiligte Kinder und Jugendliche beim Verein Herzenssache. Solo setzt sich Carolin für Frauenrechte ein: Mit ihrem Song "Rich Man" hat sie den offiziellen Soundtrack zur Frauen100 Bewegung geliefert. Das Lied handelt davon, dass Frauen sich emanzipieren und in ihrem Beruf durchstarten. Der Erlös des Lieds fließt zu 100% an Frauenhäuser der Caritas, wie Carolin Niemczyk bei einem Interview mit Zeitjung erläutert. Beim Projekt geht es aber vor allem um die Vernetzung von Frauen aus unterschiedlichen Branchen und einer "Frauen-Solidarität". "Selber muss ich sagen, dass es auch teilweise unter Kolleginnen mal schwierig sein kann. Ich finde, wir sollten versuchen, diesen gegenseitigen Neid auch mal zur Seite zu schieben und uns lieber Komplimente machen und uns unterstützen." Im Interview erklärt Carolin außerdem, dass die Musik-Branche stark Männer dominiert sei. Festival Line-ups seien teils mit 90 Prozent Männern besetzt: "Ich glaube, da können wir noch einiges machen, dass wir da mehr Frauenpower in der Musik-Branche haben." Sie selbst möchte sich weiterhin musikalisch für den Feminismus einsetzen.