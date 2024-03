Caroline von Hannover ist die heimliche Fürstin von Monaco

Caroline von Monaco ist eine Prinzessin mit bewegtem Schicksal. Laut US-Magazin ermittelt die Justiz aktuell wegen möglicher Korruption gegen ihre Söhne.

Wenn man das Leben der Caroline von Hannover aus der Ferne mitverfolgt hat, kann man zu dem Schluss kommen, sie führt ein ungewöhnlich bewegtes Leben. Die inzwischen 67-Jährige war bisher dreimal verheiratet, hat vier Kinder großgezogen und genießt ein luxuriöses Dasein im Rampenlicht. Bisher hatte sie – im Gegensatz zu anderen Mitgliedern ihrer wegen privater Schlagzeilen ansonsten nicht immer skandalfreien Adelsfamilie – auch einen tadellosen Ruf.

Mutter Gracia Patricia starb bei einem Unfall

Viele werden die ehemalige Jetset-Prinzessin noch als Caroline von Monaco kennen, die ältere Schwester des Fürsten Albert, und die Tochter des noch glamouröseren Fürstenpaares Gracia Patricia und Rainier III. Die Familie Grimaldi, die seit dem 13. Jahrhundert über das Minifürstentum am Mittelmeer herrscht, hat im Laufe der vergangenen Jahrzehnte so manchen Schicksalsschlag erlebt. Ältere werden sich noch an den tragischen Unfalltod von Gracia Patricia 1982 erinnern. Carolines zweiter Ehemann, der italienische Unternehmersohn Stefano Casiraghi, kam bei einem Bootsrennen tragisch ums Leben. Später dann hat Caroline den ebenfalls immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes Schlagzeilen produzierenden Prinzen Ernst August von Hannover geheiratet.

Gegen Carolines Söhne wird ermittelt

Als sich das Paar trennte, soll Caroline nach Monaco zurückgekehrt sein. Seitdem gilt sie dort als moralische Instanz und "heimliche Herrscherin" am Fürstenhof in der Casinostadt Monte Carlo.

Der Fürst war zuletzt wegen seines offenbar verschwenderischen Finanzgebarens immer stärker in die Kritik geraten. Und aktuell wird er nun zusammen mit Caroline Medienberichten zufolge in die Nähe eines handfesten Skandals gerückt. Der US-Zeitschrift Bloomberg Businessweek zufolge wurden nämlich gegen zwei Monegassen Ermittlungen aufgenommen. Das Brisante: Es soll sich um die Söhne Carolines handeln.

Lief beim Bau von Luxusimmobilien in Monaco alles sauber?

Der Grund: Bei Ausschreibungen zum Bau von Luxusimmobilien in Monaco soll nicht alles sauber gelaufen sein. Angeblich hat der Fürst auf Geheiß seiner Schwester deren Söhne bei der Vergabe von Bauaufträgen bevorzugt. Unter anderem durften Pierre und Andrea Casiraghi den superteuren neuen Jachtclub in Monte Carlo bauen.

Gegenüber Bloomberg Businessweek bestreiten die Brüder ein Fehlverhalten. Ein Ermittlungsverfahren soll das klären. Für ihre schicksalserprobte Mutter heißt das: Es stehen wieder einmal unruhige Monate an.