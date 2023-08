Daimler Truck Finanzvorstand Jochen Goetz unerwartet verstorben

Jochen Goetz war 36 Jahre bei Daimler beschäftigt. Nun starb er "plötzlich und unerwartet" im Alter von 52 Jahren. Über einen, der sich hochgearbeitet hat.

Jochen Goetz war Daimler, das betonen sie im Unternehmen dieser Tage unisono. 36 Jahre, seine gesamte berufliche Laufbahn, verbrachte Goetz dort. Er arbeitete sich nach oben, vom Azubi bis zum Finanzchef der Sparte Daimler Truck. Nun ist er im Alter von 52 Jahren gestorben, "plötzlich und unerwartet", wie es in einer Mitteilung heißt. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Geboren wurde Jochen Goetz am 6. April 1971 in Rastatt (Baden-Württemberg). Nach der Schule machte er eine Ausbildung bei der damaligen Mercedes-Benz AG, als Industriekaufmann. Seine Karriere kannte nur eine Richtung: steil bergauf. Über verschiedene Finanz- und Controlling-Funktionen schaffte er es bis in den Vorstand von Daimler Truck.

Tod von Jochen Goetz: Bei Daimler zeigt man sich bestürzt

Dort war er seit Juli 2021 verantwortlich für Finanzen und Controlling, für den Einkauf von Nichtproduktionsmaterial und Dienstleistungen sowie für IT. Er konnte viele Erfolge verzeichnen. Goetz führte die von Daimler abgespaltene Lkw- und Bus-Sparte an die Börse. Bereits wenige Monate später wurde die Sparte in den DAX aufgenommen. Im Unternehmen führte man diese Erfolge auch maßgeblich auf Goetz zurück. Er habe das heutige Unternehmen Daimler Truck maßgeblich mitgestaltet und als Finanzvorstand konsequent darauf hingewirkt, "dass das Unternehmen heute wirtschaftlich erfolgreicher dasteht als je zuvor", sagte etwa Vorstandsvorsitzender Martin Daum.

Im Unternehmen zeigt man sich bestürzt von der Nachricht des Todes. Aufsichtsratschef Joe Kaeser sagte: "Jochen Goetz stand für Authentizität, Engagement und Fürsorge für seine Kolleginnen und Kollegen." Sein Wissen über und sein Einsatz für die Firma seien beispiellos gewesen. "Wir trauern um einen großartigen Manager und Menschen."

Noch in der vergangenen Woche hatte Goetz die Quartalszahlen von Daimler Truck vorgestellt. "Erst vor wenigen Tagen hat er dem Aufsichtsrat überzeugend und zuversichtlich die erfolgreiche finanzielle Entwicklung 'seines Unternehmens' vorgetragen", sagte Kaeser. Goetz' Familie gehöre seine aufrichtige Anteilnahme.