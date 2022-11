Die Bestsellerin: Autorin Hera Lind wird 75

Hera Lind schrieb früher leichtfüßige Romane wie „Das Superweib“. Inzwischen sind es mehr Schicksalsgeschichten. Nun hat sie Geburtstag.

Es gab eine Zeit in den Neunziger-Jahren, da war diese Frau in den Medien so präsent, dass sie einem allein dadurch auf den Zeiger gehen konnte. Ab 1995 moderierte Hera Lind im ZDF beispielsweise eine Talkshow und erzielte hohe Einschaltquoten. Danach folgte in der ARD „Herzblatt“. Zudem gehört sie mit mehr als zwölf Millionen verkauften Büchern zu den erfolgreichsten Autorinnen der deutschsprachigen unterhaltenden Frauenliteratur.

Als Mann erinnert man sich dabei in seiner beschränkten Sicht der Dinge vor allem an zwei Romane der Schriftstellerin Hera Lind: „Das Superweib“ und „Die Zauberfrau“. Der erste erzählt die Geschichte einer Hausfrau, die nach der Trennung von ihrem Mann ein Buch schreibt. Das Werk wurde von Sönke Wortmann mit Veronica Ferres in der Hauptrolle verfilmt, und es war der Durchbruch für die Schauspielerin.

Hera Lind ist bekannt für "Das Superweib"

Lind selbst, die an diesem Mittwoch 75 wird, wollte erst Lehrerin werden, studierte dann Gesang und schrieb ihren ersten Roman eigentlich nur aus Langeweile in der Schwangerschaft. An ihrem melodiösen Lachen erkennt man die ehemalige Opernsängerin.

Früher war die gebürtige Bielefelderin mit einem Arzt verheiratet, und aus dieser Ehe stammen vier Kinder. Inzwischen lebt sie mit ihrem neuen Mann in einer Traumwohnung mitten in der Altstadt von Salzburg. In dem Domizil aus dem späten Mittelalter mit Blick auf Mozarts Geburtshaus schreibt sie nun ihre Bücher, die mittlerweile nicht mehr leichte Stoffe transportieren, sondern wahre tragische Geschichten. Die thematische Breite reicht von dramatischen Schicksalen in der ehemaligen DDR bis zur überwundenen Krebskrankheit.

Von "Das Superweib" distanziert sich Hera Lind mittlerweile

Mit ihren früheren Werken haben sie eines gemeinsam: Sie sind erfolgreich. Das war für Lind zwischendurch auch persönlich wichtig. Denn durch Geschäfte mit Ost-Immobilien, die sie in den 90er Jahren noch mit ihrem Ex-Mann getätigt hatte, saß sie auf einem Zwei-Millionen-Euro-Schuldenberg, den sie aber längst abbezahlt hat.

Von ihrem Bestseller „Das Superweib“ hat sich Hera Lind übrigens inzwischen distanziert: „Das Buch ist 25 Jahre alt, und ich kann mich weder auf diesen Lorbeeren ausruhen, noch entspricht ein solches Genre meinem heutigen Verständnis von zeitgemäßer Frauenliteratur“, sagte sie bereits vor einigen Jahren dem Weltbild Magazin.