Porträt

vor 22 Min.

Die Nonne Alessandra Smerilli ist die mächtigste Frau im Vatikan

Plus Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Vorbild für viele Frauen in der Kirche. Und es heißt über Alessandra Smerilli: "Sie ist nie schlecht gelaunt, nie!"

Von Julius Müller-Meiningen Artikel anhören Shape

Im Alter von 14 Jahren, wenn es andere Jugendliche zu ihresgleichen und in die Diskothek zieht, wollte Alessandra Smerilli nach Afrika auf Mission gehen. Der Bürgerkrieg in Nigeria ließ den Traum platzen. Zwei Jahre später verliebte sich die Italienerin aus Vasto in den Abruzzen in einen Jungen. Aber auch diese Liebe war ihr bald nicht mehr genug. Wirklich verliebt war Alessandra Smerilli nur in Jesus Christus, so erzählt sie es im Interview. "Ich habe alles zurückgelassen und gesagt: Ja, ich folge dir!"

Mit 23 wurde Smerilli Ordensschwester bei den Töchtern der Santa Maria Ausiliatrice in Rom, einem Ableger der Salesianer. Überzeugt legte sie ihre Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam ab. Auch von außen betrachtet könnte man sagen: Es hat sich gelohnt. Heute ist Smerilli die einflussreichste Frau im Vatikan. Die 48-Jährige ist Sekretärin im Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen, eine Art vatikanisches Ministerium für Entwicklungshilfe. Ihr Rang entspricht dem einer Staatssekretärin. Keine andere Frau im Vatikan hat ein so hohes Amt inne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen