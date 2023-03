ESC-Kommentator Peter Urban: Die tiefe Stimme aus dem Off

Peter Urbans Gesicht kennen die wenigsten, seine Moderationen Millionen. Der Moderator des European Song Contests (ESC) hört nach der Show in Liverpool auf.

Die Nachricht kam für Fans und Freunde des European Song Contests ( ESC) überraschend. Und gerade manch Älteren wird sie sogar bestürzt haben. Der Norddeutsche Rundfunk hat mitgeteilt, dass Peter Urban in diesem Jahr zum letzten Mal die Show moderieren wird. Das Finale in Liverpool am 13. Mai wird für den Journalisten der Abschied von der internationalen Musikszene sein. Urban ist ein Phänomen. Sein Gesicht kennen nicht viele, aber seine tiefe Stimme gehört zum ESC wie die Eurovisionshymne.

Peter Urban war in den letzten Jahrzehnten eine Institution, der es gelang, die Spreu vom Weizen des zwischenzeitlich zur musikalischen Kuriositätenshow verkommenen Song Contests zu trennen. Inzwischen gewinnen längst nicht mehr die besten Sängerinnen und Sänger mit dem besten Lied, sondern diejenigen, die die größten Einflusssphären hinter sich bringen. Urban fand aus dem Off dazu meist die richtigen Worte.

Peter Urban ist ein großer Fan der Beatles

Zu seinem Abschied sagte er jetzt ohne große Gefühlsduselei: "Ich werde 75, es ist der 25. ESC und das ist ein perfekter Zeitpunkt, um aufzuhören. Und es ist auch noch in Liverpool, was ja auch so eine Art persönlicher Kreislauf für mich ist. Insofern ist das ein guter Moment. Und irgendwann hätte es ja sowieso sein müssen."

Deutschlands Plätze beim ESC seit Lenas Sieg 2010 1 / 13 Zurück Vorwärts 2010: Lena mit "Satellite" - Platz 1

2011: Lena mit "Taken By A Stranger" - Platz 10

2012: Roman Lob mit "Standing Still" - Platz 8

2013: Cascada mit "Glorious" - Platz 21

2014: Elaiza mit "Is It Right" - Platz 18

2015: Ann Sophie mit "Black Smoke" - 27 (letzter Platz)

2016: Jamie-Lee mit "Ghost" - 26 (letzter Platz)

2017: Levina mit "Perfect Life" - 25 (vorletzter Platz)

2018: Michael Schulte mit "You let me walk alone" - Platz 4

2019: S!sters mit «Sister» - Platz 25 (vorletzter Platz)

2020: Ausfall wegen Corona; Ben Dolic ("Violent Thing") ohne Auftritt

2021: Jendrik mit "I Don't Feel Hate" - Platz 25 (vorletzter Platz)

2022: Malik Harris mit "Rockstars" - Platz 25 (letzter Platz)

Schon als junger Mann ist Urban seiner Musikleidenschaft in Clubs und Hallen Englands nachgegangen. Er verehrt die Beatles, die bekanntlich aus Liverpool stammen. Und nun schließt sich eben dieser Kreis.

Seit seinem Debüt 1997 in Dublin hat Urban fast jedes Jahr kommentiert. Nur ein Mal musste er wegen Krankheit aussetzen. Oft sprach der gebürtige Niedersachse dabei den Zuschauern aus der Seele und hatte einen flotten Spruch parat.

Lesen Sie dazu auch

Urban hat seit 1997 fast jeden ESC kommentiert

Er sei übrigens nicht der dienstälteste ESC-Kommentator, betont Urban. "Diese Krone gebührt dem Schweizer Jean-Marc Richard, der seit 1991 für das französischsprachige Radio und TV kommentiert."

Legendär ist sein Kommentar zur finnischen Band Lordi, die 2006 auch den ESC-Sieg holte: "Liebe Eltern, kleinere Kinder und zart besaitete Seelen sollten in den nächsten drei Minuten vielleicht besser die Augen zumachen oder den Raum verlassen, denn hier kommen Lordi, die Horror-Schocker aus Lappland." Und nach dem Auftritt sagte Urban: "Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen, eure Eltern könnten sich erschrecken." In diesem Sinne: Alles Gute, Peter Urban! (mit dpa)