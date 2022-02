Ex-Model Linda Evangelista macht ihre missglückte Schönheits-OP öffentlich

Linda Evangelista war Supermodel. Als sie sich vor einigen Jahren operieren ließ, ging das ziemlich schief. Sie zog sich zurück. Jetzt wagt sie eine Befreiungsaktion.

Sie war der Traum von Millionen Männern und Vorbild für Millionen von Mädchen und Frauen. In den auf Äußerlichkeiten bezogenen 90er Jahren, als Models zu Supermodels und Idolen ihrer Zeit befördert wurden, sonnte auch sie sich auf dem Olymp der Schönheit.

Die Kanadierin Linda Evangelista zählte zusammen mit Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Claudia Schiffer und Kate Moss zu den bestbezahlten Models dieser Zeit. Sie war das Gesicht von Marken wie L’Oréal und Prada – und man sagte, sie vereine wie keine andere Selbstbewusstsein und Stil mit Charakter und Schönheit. Sie galt als Sinnbild von Makellosigkeit.

Zwar zierten die „Big Six“, wie man die bekanntesten Supermodels aus der Zeit von Gameboy und Kassettenrekorder auch nannte, im Laufe der Jahre nicht mehr regelmäßig die Cover der Modezeitschriften, aber nur eine war in den vergangenen Jahren völlig abgetaucht: Linda Evangelista. Inzwischen weiß man, warum. Denn die 56-Jährige hatte sich in ihrer alternden Haut nicht mehr wohlgefühlt und sich vor rund fünf Jahren einer Behandlung zur Fettreduktion unterzogen. War es der Druck, ewig makellos, ewig schön aussehen zu müssen?

Bei Evangelista vermehrten sich Fettzellen, statt zu verschwinden

Für jemanden, der sein Leben damit verbrachte, einen Traum zu verkörpern, muss es ein logischer Schritt gewesen sein. Die Gefahren und Risiken, die solche Eingriffe mit sich bringen können, hat sie wohl ausgeblendet. Mit Folgen: Beim sogenannten CoolSculpting, bei dem Fettansammlungen mithilfe von Kälte entfernt werden sollen, passierte bei Evangelista das Gegenteil. Was, das zeigt das Ex-Model aktuell in der aktuellen Ausgabe des US-amerikanischen People Magazine. Denn bei Evangelista hatten sich die Fettzellen nicht verringert, sondern vermehrt. Es kam zu Auswölbungen und Verhärtungen an Kinn, Oberschenkeln und Brust. Sie trieb Sport und versuchte ihr Dilemma über allerlei Diäten zu lösen – vergeblich. Irgendwann erklärten ihr die Ärzte das Problem. Sie hatten eine seltene Komplikation diagnostiziert, die sich „Paradoxe Adipöse Hyperplasie“ nennt.

Nachdem sich die Mutter eines 15-jährigen Sohnes aus Scham zurückgezogen hatte, wagt sie aktuell einen Befreiungsschlag und macht ihre Geschichte öffentlich. Sie habe es satt, sich zu verstecken, sagt sie und will auch künftig ihre Erfahrungen teilen, „um mich von Scham zu befreien, zu lernen, mich selbst wieder zu lieben – und hoffentlich auch anderen damit zu helfen“, berichtet Evangelista in einem Interview.

Das Ex-Model verlangt 50 Millionen Dollar Schadensersatz

Die Folgen der Behandlung hätten nicht nur ihre Existenz zerstört. Sie sei dadurch auch „in einen Kreislauf aus tiefer Depression, tiefer Traurigkeit und tiefstem Selbsthass gestürzt“. Den Hersteller des bei ihrer Behandlung eingesetzten Gerätes hat sie auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Sie wirft der Firma vor, nicht ausreichend vor Nebenwirkungen gewarnt zu haben.