Gitarrengott Carlos Santana wird 75 Jahre alt

Der schönste kitschfreie Schmusesong und das größte Comeback der Rockgeschichte: Carlos Santana ist ein Relikt aus einer vergangenen Ära, das sich immer neu erfindet.

Devadip bedeutet „Leuchte, Licht und Auge Gottes“. Den spirituellen Namen, den ihm der legendäre Guru Sri Chimnoy 1973 verpasste, wollte sich Carlos Santana sogar in seinen Pass eintragen lassen. Dass so etwas durchaus helfen kann, wusste er vom geschätzten Gitarrenkollegen John McLaughlin. Den hatte Chimnoy gleich „Mahavishnu“ (Der große Alldurchdringende) genannt, als er ihn seinerzeit von der Vorhölle wieder zurück auf den Pfad der Tugend holte.

Gitarrist Carlos Santana kann nichts aufhalten

Beide, Devadip und Mahavishnu, waren Kinder der wilden 1960er und 1970er Jahre, hochbegabt, abenteuerlustig, im Raketentempo zu Superstars aufgestiegen und deshalb anfällig für jede Art von Verlockungen. Dass sie inzwischen tatsächlich alt und weise geworden sind, haben sie natürlich ihrem gemeinsamen Guru zu verdanken. McLaughlin vollendete im Januar sein 80. Lebensjahr, Santana, um den es augenblicklich nach einem Zusammenbruch bei einem Konzert in Michigan Anfang Juli nicht ganz so gut bestellt ist und der 2021 eine Herz-OP sowie eine Corona-Infektion überstand, darf am 20. Juli immerhin seinen 75. Geburtstag feiern.

Doch wer oder was will Carlos Santana überhaupt bremsen? Seit 1969 zieht der in der mexikanischen Kleinstadt Autlán de Navarro geborene, in Tijuana aufgewachsene und mit 13 nach San Francisco übergesiedelte Gitarrist schon seine Kreise, wirkt wie ein Relikt aus einer Ära des Aufbruchs, das sich ständig neu erfindet. Ein Unsterblicher sei er längst, sagte Santana: „Wenn ich sehe, wie mich die Leute behandeln, scheint das sehr überirdisch zu sein.“

Für Santana war die Musik nie Arbeit

Das alles hat seinen Grund. Auf sein Konto gehen nichts weniger als die Erfindung des Latin-Rock, der spektakuläre Woodstock-Auftritt 1970 als absoluter Nobody ohne Plattenveröffentlichung (was heute undenkbar wäre), mehr als 100 Millionen verkaufte Alben, Jahrhundertwerke wie „Abraxas“, mit „Samba Pa Ti“ der schönste, kitschfreie Schmusesong der Rockgeschichte, Welthits wie „Oye Como Va“, „Smooth“ oder „Maria Maria“ und 1999 mit „Supernatural“ das größte Comeback, das die Unterhaltungsbranche je sah. Neun Grammys bekam Santana allein dafür, ein Husarenstreich, der bis dato nur Michael Jackson gelang.

Viel wichtiger sind Devadip da schon Begriffe wie „Frieden“, „Liebe“ und „Menschlichkeit“. Ein geerdeter Gitarrengott, für den Musik nie Arbeit war. „Es war Staunen!“

