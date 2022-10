Ist Skandal-Rapper Kanye West Genie oder Größenwahnsinniger?

Der Musiker Kanye West hält sich für den Allergrößten. Provozieren ist Teil seiner erfolgreichen Selbstvermarktungsstrategie. Hat er diesmal überzogen?

Der Philosoph Richard David Precht mag mit manchen seiner politischen Äußerungen nur – wie man in Bayern sagt – die Luft zum Scheppern bringen. Aber mit der Titelfrage seines Bestsellers „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“ sollte sich jeder im Leben auseinandersetzen. Das gilt auch und besonders für den US-Rapper Kanye West. Der 45-Jährige gilt nicht nur als begnadeter Produzent und Musiker, sondern auch als Meister der Provokation und Selbstinszenierung. Und nicht nur Musikkritiker fragen sich seit geraumer Zeit: Hat der Typ sie noch alle?

Ist es Genie oder Größenwahn bei Kanye West?

Schon vor Jahren hat die Süddeutsche Zeitung in Bezug auf West eine Art Henne-Ei-Frage gestellt: „Wird einer wahnsinnig, weil er berühmt geworden ist – oder wird einer berühmt, weil er wahnsinnig ist? Bei West, in Atlanta als Sohn einer Anglistik-Professorin und eines Black-Panther-Aktivisten geboren, gebe es einen nicht zu leugnenden Zusammenhang zwischen Größenwahn und Genie. „Jemand, der an sich selbst zweifelt, hätte kaum den Mut, eineinhalb Jahrzehnte lang Pop-Großartigkeiten wie „College Dropout“, „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“ oder „Life of Pablo“ zu produzieren“, heißt es da.

Aber da gibt es eben auch die andere Seite des Mannes, der jahrelang mit dem Reality-Superstar Kim Kardashian verheiratet war und sich jetzt bevorzugt „Ye“ nennt. Das Paar, das vier Kinder hat, lebte quasi in einer realen Reality-Show. Geplante Skandale gehörten und gehören dabei zur geschickten Vermarktungsstrategie.

Kanye West provoziert auch die Black-Lives-Matter-Bewegung

West selbst argumentiert anders. Seine teils so befremdende Art führt er auf eine bipolare Störung zurück. Auszuschließen ist das nicht. West hat auch schon behauptet, er sehe sich als Gottgesandter, als spiritueller und auch politischer Anführer. Klar ist: Leben und Kunst sind bei dem Skandal-Rapper nicht auseinanderzuhalten. Er beleidigt und provoziert mit rassistischen Kommentaren. Jetzt könnte er wieder zu überzogen haben.

Die Familie des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten George Floyd will ihn wegen Äußerungen über die Tat verklagen. Es stehen 250 Millionen US-Dollar Entschädigung im Raum. US-Medien zufolge soll West in einem Podcast die Polizeigewalt als Todesursache angezweifelt und eine etwaige Drogen-Überdosis oder Vorerkrankungen des Opfers angeführt haben. Mal sehen, wie diese Geschichte am Ende ausgeht.