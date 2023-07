Mediensensation und Absturz: Nun kehrt Michael Adam heim

Als Michael Adam im Bayerischen Wald mit 23 Bürgermeister wurde, war das außergewöhnlich. Nach zwischenzeitlichem Absturz und Besinnung kandidiert er erneut.

Mit 32 Jahren schon Alt-Landrat zu sein, kann nicht jeder von sich behaupten. Viele Politiker, die in diese Position gewählt wurden, bleiben das bis zum Ruhestand. Michael Adam nicht. Der Niederbayer ist aber nicht jedermann. Es war damals eine Sensation, als er 2008 mit nur 23 Jahren zum Bürgermeister der 3600-Seelen-Gemeinde Bodenmais im Bayerischen Wald gewählt wurde – und später zum Landrat im Kreis Regen.

Ins Stammgebiet der CSU ist Adam damals eingebrochen wie der Fuchs in den Hühnerstall. Ein roter, evangelischer und offen schwuler Bürgermeister. Bundesweit rissen sich die Medien um den Politiker. Aber das vielleicht Erstaunlichste war, dass Adam sich in beiden Ämtern als Menschenfänger entpuppte, dem sowohl Bürger als auch Experten bescheinigten, gute Politik zu machen. Unter anderem sanierte und modernisierte er die damals in finanziellen Nöten steckende Gemeinde Bodenmais.

Intime Treffen im Landratsamt

Aber es gab auch den anderen Michael Adam. Im November 2013 sorgte ein Zeitungsartikel für Aufsehen. Es wurde über intime Treffen des Landrats in seinem Dienstzimmer berichtet. Auch Adam durfte die bittere Erfahrung machen, dass man mit Bild nach oben, aber auch nach unten fährt: "Sex im Amt", titelte das Boulevardblatt.

Seitdem galt das Polittalent als angeschlagen, auch gesundheitlich. 2016 gestand er Alkoholprobleme ein. Nicht einmal ein Jahr später gab Adam bekannt, bei der nächsten Landratswahl nicht mehr anzutreten. Seitdem ist es stiller um den SPD-Mann geworden. Er zog weg, war aber nicht untätig, hat in Passau Staatswissenschaften studiert und arbeitete in der Oberpfalz für eine Werbeagentur.

Adam sagt: Habe es geliebt, Bürgermeister zu sein

Für Außenstehende überraschend dann vor vier Tagen seine Botschaft: "Ich bewerbe mich bei Euch, liebe Bomoisser, um eine weitere Amtszeit als Bürgermeister." Kurz darauf ging seine neue Internetseite an den Start. Michael Adam tritt am 8. Oktober für die Liste " SPD/Unabhängige" unter dem Motto "Gemeinsam neu durchstarten" an.

Lesen Sie dazu auch

In Bodenmais, wo wieder ein "schwarzer" Bürgermeister im Amt ist, dürfte diese Nachricht bei der politischen Konkurrenz für Verunsicherung sorgen. Denn die muss wieder mit einer Überraschung rechnen, für die der inzwischen 38-jährige Adam immer gut ist. Er habe es geliebt, Bürgermeister zu sein, sagt Adam. Und wenn er heute wieder durch Bodenmais laufe, jucke es ihn an vielen Stellen wieder massiv in den Fingern.