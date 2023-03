Musik ist für Shakira eine Therapie

Kolumbiens Weltstar Shakira attackiert in ihren Songs Ex-Ehemann Gerard Piqué und löst damit eine Debatte aus. Was steckt dahinter?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll (46), die alle Welt nur als Shakira kennt, hat wieder zugeschlagen. Die Kolumbianerin rechnet nicht zum ersten Mal in ihren Songs mit ihrem Ex Gerard Piqué ab. Und nicht nur die Musikwelt konsumiert den Streit begeistert, auch der Boulevard ist dankbar für den Rosenkrieg. Doch während die Außenwelt in einer Mischung aus Belustigung und Entsetzen den anhaltenden Konflikt zwischen einer der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt und einem ehemaligen Fußball-Weltmeister des FC Barcelona verfolgt, offenbart der offen zur Schau gestellte Streit viel mehr.

Im Grunde geht es um Respekt und Anerkennung – nicht nur gegenseitig, sondern gegenüber den gemeinsamen Kindern und dem gegebenen Versprechen, ein Leben miteinander zu verbringen, in guten wie in schlechten Tagen. Shakira war niemals eine klassische Spielerfrau. Das liegt allein daran, dass sie wohl weltweit die einzige "Spielerfrau" eines Weltmeisters war, die mehr verdient hat als ihr Mann und obendrein auch noch bekannter war. Shakira brauchte keinen Mann, um berühmt oder reich zu werden – sie war es schon vorher und wird es auch nach der Ehe sein. Diesen Kampfgeist offenbart sie auch jetzt.

Sängerin Shakira engagiert sich in Kolumbien sozial

Shakira hat in Kolumbien Schulen bauen lassen. Nicht irgendwo, sondern in den sozialen Brennpunkten. Mittendrin in den Armenvierteln, die der Staat schon aufgegeben hat. Sie empfand es immer als extrem ungerecht, dass Kinder von einkommensschwachen Familien keine Chance bekommen: "Wenn ich in diese Augen blicke, sehe ich ein ungeheures Potenzial", sagte sie einmal. Inzwischen gewinnen die Jungen und Mädchen aus ihren zahlreichen, bestens ausgestatteten Schulen wissenschaftliche oder sportliche Wettbewerbe.

Shakira selbst kommt aus finanziell gesicherten Verhältnissen, ihr Vater ist Juwelier, schreibt nebenbei Bücher. Schon mit 13 Jahren wurde die Musikerin von einem Sony-Manager entdeckt. Im Kinderzimmer hatte sie ihre ersten eigenen Songs geschrieben.

Heute ist die Musik für sie eine Art Therapie. "Ich bin zu groß für dich, deshalb bist du mit einem Mädchen zusammen, das genauso ist wie du", singt sie in einem ihrer Lieder. Für Alpha-Männer wie Piqué ist das nur schwer zu ertragen, wenn die Frauen noch erfolgreicher sind. "Frauen weinen nicht mehr, Frauen rechnen ab", singt sie. Den neuen Lebensabschnitt wird sie in Miami verbringen, gemeinsam mit den beiden Kindern aus der Ehe mit Piqué.

Lesen Sie dazu auch