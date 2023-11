Ottfried Fischer wird 70: Für immer der "Sir Quickly"

Schauspieler Ottfried Fischer leidet seit vielen Jahren an Parkinson. Doch er lässt sich nicht unterkriegen. Vor allem eine legendäre Rolle machte ihn zur Kultfigur.

Er weiß, dass er diesen Kampf nicht gewinnen kann, aber er bietet seinem Gegner, der Nervenkrankheit Parkinson, seit vielen Jahren die Stirn und kämpft mutig dagegen an. Liebevoll unterstützt wird Ottfried Fischer dabei von seiner zweiten, 17 Jahre jüngeren Frau Simone, die er vor drei Jahren geheiratet hat.

An diesem Dienstag wird Otti, wie ihn seine Freunde und Fans nennen, 70. Der runde Ehrentag wird, das hat seine Frau schon vor längerer Zeit gesagt, nur im kleinen Kreis begangen. Dafür hat der Bayerische Rundfunk den Volksschauspieler umso mehr gefeiert. Bereits im Vorfeld des Geburtstages wurde ein Sonderprogramm ausgestrahlt, in dem der frühere TV-Star in mehreren Rollen gezeigt wurde.

"Irgendwie und Sowieso" wurde für Ottfried Fischer zum Sprungbrett

Ob als Pfarrer Braun oder als Bulle von Tölz – Fischer war viele Jahre lang ein Quotengarant für die Fernsehsender. Seine Paraderolle hat er allerdings schon früh in der bis heute unvergessenen Bogner-Serie „Irgendwie und Sowieso“ gespielt. Der massige Niederbayer verkörperte dabei 1986 an der Seite des vor wenigen Tagen verstorbenen Elmar Wepper den Jungbauern Alfons Kerschbaumer alias "Sir Quickly", dessen Spitzname von seinem Moped abgeleitet wurde.

Ottfried Fischer lebt heute im Haus seiner Großeltern

Privat hat sich Fischer schon vor Jahren aus dem hektischen München zurückgezogen, um mit seiner Frau auf dem Domberg am Rande der Passauer Altstadt sozusagen den Lebensabend zu verbringen. Hier im renovierten und geräumigen Haus seiner Großeltern scheint er angekommen, wieder daheim in Niederbayern, ähnlich wie damals der Bauernsohn "Sir Quickly", der am Ende der Serie ebenfalls auf den elterlichen Hof zurückkehrte. Fischer selbst stammt aus einer Landwirtschaft in Ornatsöd im Passauer Land.

Eigentlich sollte der politisch SPD-nahe Niederbayer nach dem Wunsch seines Vaters Rechtsanwalt werden, doch das Jurastudium in München brach er ab, um sich als Kabarettist und Schauspieler zu versuchen. Die richtige Entscheidung. Wegen seiner fortgeschrittenen Krankheit kann der inzwischen an einen Rollstuhl gefesselte Mime allerdings schon seit fast zehn Jahren keine Rollen mehr annehmen, auch Bühnenauftritte sind nicht mehr möglich. Umso größer war in diesem Jahr die Freude, als Ottfried Fischer das Münchner Filmfest besuchte. Bereits im Frühjahr hatte er auf die Frage, wie es ihm geht, geantwortet: "Ich zittere nicht, mit dem Sprechen habe ich manchmal Probleme, dann fehlen mir Wörter, aber im Großen und Ganzen halte ich mich ganz gut."

