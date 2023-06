Pop-Legende Cyndi Lauper sprüht noch immer vor Extravaganz

Mit dem Lied "Girls just want to have fun" wurde die US-Sängerin Cyndi Lauper in den 80ern berühmt. Nun wird sie 70 – und tüftelt an neuen Ideen.

Als Jugendliche verspürte Cyndi Lauper gegenüber dem Unterricht vor allem eines: Abneigung. Mehrmals flog sie von der Schule; ausgefallene Kleidung und Musik waren das Einzige, was sie interessierten. Sie sagte, unter ihren Mitschülern sei sie stets die Außenseiterin gewesen: zu bunt, zu skurril, zu unangepasst.

Lauper hatte genug von Klassenzimmern und vom Großstadtleben in New York, wo sie aufgewachsen war. Mit 17 trampte sie nach Kanada, schlug ihr Zelt in den dortigen Wäldern auf. Zwei Monate später kehrte sie zurück – mit einem ausgereiften Traum im Rucksack: Sängerin zu werden.

Durch "Girls just want to have fun" wurde Cyndi Lauper berühmt

Fortan verdiente sie sich einen spartanischen Lebensunterhalt als Straßenmusikerin und tingelte mit diversen Coverbands durch New Yorker Clubs. Dann startete sie ihre Solokarriere. Vor allem für den Emanzipations-Song "Girls just want to have fun" dürfte Lauper im Gedächtnis verankert sein. 1983 landete sie damit direkt einen Top-Ten-Hit. Bei MTV lief er rauf und runter, während Lauper den Punk-Look salonfähig machte: bunter Irokesenschnitt oder Strubbelhaare, grelle Schminke, Second-Hand-Klamotten.

Ursprünglich hatte ein Songwriter das Lied geschrieben – mit einem völlig anderen Tenor. Es handelte von einem Mann, der viele Frauen um sich schart, die ihn verführen. Lauper empfand den Song als frauenfeindlich und modelte ihn komplett um: den Text, den Rhythmus, die Melodie.

Mit weiteren Chart-Hits wie "Time after time" katapultierte der Song ihr Album "She is so unusual" in die Liste der bestverkauften Debüt-Alben aller Zeiten. Ihre Karriere in einer Zahl: insgesamt 50 Millionen verkaufte Alben. Mitte der 80er zählt Lauper neben Madonna und Michael Jackson zu den Stars auf dem Pop-Olymp. Durch ihr flippiges Äußeres schuf sie sich ihr eigenes Protest-Image. 1986 veröffentlichte sie "True Colours". Es wurde zu einer Hymne der homosexuellen Subkultur.

Lesen Sie dazu auch

Lauper schauspielerte und komponierte ein Musical

In den 90ern stagnierte Laupers Karriere. Doch sie ist ein Tausendsassa und schrieb ihre Biografie, spielte mit in Serien wie "Gossip Girl", ergatterte eine Gastrolle bei den "Simpsons".

Cyndi Lauper als junge Frau. Hier bei einem Auftritt in der Fernsehshow "Wetten, dass..?" 1989. Foto: Holger Hollemann, dpa (Archivbild)

Mit ihrem Musical "Kinky Booty" räumte sie sechs Tony-Awards ab. Und auch mit 70 und einem Stern auf dem Walk of Fame denkt sie nicht an eine Pause, plant schon ein neues Musical. In einem Interview meinte sie: Man sage, nach einem Atomkrieg blieben nur noch Kakerlaken und die Sängerin Cher übrig. "Ich wäre dann wahrscheinlich ihre Vorband." Vermutlich auch dann noch mit rosafarbenen Haaren.

An ihren riesigen musikalischen Erfolg in den 80er Jahren konnte Cyndi Lauper nicht mehr anknüpfen. Aber sie ließ sich nicht beirren und begann, zu schauspielern und ein Musical zu schreiben. Foto: Evan Agostini, dpa (Archivbild)