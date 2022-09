Samantha Cristoforetti ist die neue ISS-Kommandantin – und sie wohnt bei Köln

Die gelernte Kampfpilotin Samantha Cristoforetti übernimmt das Kommando auf der Raumstation ISS. Die 45-Jährige verbindet viel mit Deutschland, wo sie auch lebt.

Der Kreis jener Menschen aus Europa, die im Laufe der kommenden Jahre als jeweils erste ihres Kontinents auf dem Mond landen werden, wird immer klarer. Aus Deutschland haben sich ja bereits die Esa-Astronauten Matthias Maurer und Alexander Gerst durch lange Weltraumaufenthalte auf der Internationalen Raumstation ISS empfohlen. Gerst war sogar schon Kommandant auf der ISS.

Nun wird seine Esa-Kollegin Samantha Cristoforetti aus Italien in der kommenden Woche dieses Amt von einem russischen ISS-Kollegen übernehmen. Als erste Europäerin. Ein Amt, auf das sich die ISS-Betreiber Nasa (für die USA), Roscosmos (Russland), Jaxa (Japan), Esa (Europa) und CSA (Kanada) einvernehmlich einigen müssen und dies auch in regelmäßigen Abständen tun – allen Feindlichkeiten auf der Erde zwischen dem Westen und Russland zum Trotz.

Cristoforetti muss das ISS-Team zusammen halten

Die Kommandantin hat die Verantwortung dafür, dass das Team auf der ISS gut funktioniert und harmoniert. Die gebürtige Mailänderin Cristoforetti ist dadurch jetzt ziemlich sicher zum engen Kreise potenzieller künftiger Mondreisender aus Europa zu zählen. Dass überhaupt Europäer bei der hauptsächlich von den Vereinigten Staaten getragenen bemannten Mondmission Artemis dabei sein werden, liegt auch an dem großen finanziellen Artemis-Beitrag der Europäer.

Die 45-Jährige hat Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München studiert und ist ausgebildete Kampfpilotin im Range eines Capitano (Hauptmann). Liiert ist Samatha Cristoforetti mit dem französischen Astronauten-Ausbilder Lionel Ferra, mit dem sie seit 2016 eine Tochter hat.

Die Italinerin spricht ausgezeichnet Deutsch

Deutschland ist ihr sehr vertraut: Sie lebt in der Nähe von Köln (dort befindet sich das Astronautentrainingszentrum der Esa) und spricht – neben Englisch, Französisch, Russisch und natürlich Italienisch – ausgezeichnet Deutsch. Auch war sie schon im Nördlinger Ries, um sich in der dortigen Kraterlandschaft auf einen Einsatz auf dem Mond vorzubereiten – so wie erst vor wenigen Tagen Alexander Gerst aus dem gleichen Grund im Ries war. Und vielleicht hat sie mit „Astro-Alex“ eines Tages noch mehr gemeinsam: nämlich, dass sie beide zusammen zum Mond fliegen.

