Sirikit ist die Mutter der Nation in Thailand

Sirikit ist im Gegensatz zu ihrem Sohn in Thailand sehr beliebt. An ihrem 90. Geburtstag feiert das Volk nicht nur die Königinmutter.

Zu Bayern verbindet Thailands Königshaus eine spezielle Beziehung. Insbesondere der aktuelle Monarch Rama X. trieb sich in seiner Zeit als Kronprinz gerne am Starnberger See und in Garmisch Partenkirchen herum und sorgte dort samt Hofstaat für teils bizarre Auftritte. Im Grunde verbrachte er mehr Zeit im Freistaat als in seiner Heimat.

Seit er vor sechs Jahren seinem gottähnlich verehrten Vater Bhumibol auf dem Thron folgte, muss er sich wieder öfter in Thailand aufhalten. Von seiner Mutter Sirikit ist übrigens derlei Reiselust nicht bekannt. Man weiß auch nicht genau, ob sie den Thronfolger streng oder eher laissez faire erzog oder ob man sich ganz automatisch so seltsam entwickelt, wenn man in der reichsten Dynastie der Welt groß wird.

Inzwischen ist es spürbar ruhiger um Sirikit geworden

Sirikit, die an diesem Freitag ihren 90. Geburtstag erlebt, hat jedenfalls keine Schlagzeilen mit derlei Eskapaden gemacht wie ihr Sohn. Ihr Vorname bedeutet „Schönheit und Ehre“, und das passte auch ganz gut. Geboren wurde sie in Bangkok als Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara und Tochter des damaligen Prinzen Chandapuri Suranath und dessen Frau Mom Luang Bua Kitiyakara, beide königlicher Abstammung. 1950 heiratete sie Bhumibol und wurd nach leichten Anlaufschwierigkeiten damals auch vom europäischen Jetset gefeiert.

Im Gegensatz zu ihrem Sohn ist die Mutter der Thais bis heute bei ihren Untertanen sehr beliebt. Das hat mehrere Gründe. Sirikit hat sich früher unermüdlich für Toleranz gegenüber der muslimischen Minderheit im Süden Thailands eingesetzt. Und sie zeigte auch Haltung in der politischen Krise vor 14 Jahren, in der sie Stellung für die Demokratie bezog.

Inzwischen ist es allerdings spürbar ruhiger um Sirikit geworden. Seit einem Schlaganfall im Jahr 2012 wurden die öffentlichen Auftritte weniger. Nach den Begräbnisfeierlichkeiten für Bhumibol hat man sie so gut wie nicht mehr gesehen. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass zu ihrem Neunzigsten das halbe Land auf den Beinen sein wird. Das liegt an ihrer Popularität, aber auch daran, dass an ihrem Geburtstag in Thailand Muttertag gefeiert wird. Die Straßen und Häuser werden mit Blumengirlanden geschmückt und Porträts der Königinmutter aufgehängt. Die Thais werden Sirikit feiern!

