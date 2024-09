Porträt von Harry und Meghan unerwünscht: Soll es auf Wunsch von Prinzessin Kate entfernt werden?

Die National Portrait Gallery in London ist eine alterhwürdige Institution mit einer der größten Porträtsammlungen der Welt. Darunter auch eine Schwarz-Weiß-Fotografie des ins US-amerikanische Exil geganganen Herzogs und der Herzogin von Sussex: Harry und Meghan.

Doch das Bild wird laut britischen Medienberichten nicht mehr in der Ausstellung gezeigt, was dem Boulevardblatt Daily Express zufolge einer Demütigung des Paares gleichkommt. Hat etwa Prinzessin Kate ihre Finger im Spiel, die als Schirmherrin der Galerie fungiert? Es könnte allerdings auch ganz anders sein.

Harry und Megan: Warum will die Galerie das Porträt nicht zeigen?

Bei dem Porträt von Harry und Meghan, das in der National Portrait Gallery in London aufbewahrt wird und online zu sehen ist, handelt es sich laut dem Daily Express um ein Schwarz-Weiß-Bild des Fotografen Misan Harriman, der das befreundete Paar bei der Eröffnung des One Young World-Gipfels in Manchester vor zwei Jahren abblichtete.

Im Mai 2024 wurde das Porträt in den Bestand der Galerie aufgenommen, wie Fotograf Harriman stolz auf Instagram verkündete. Die britische Nationalgallerie für Porträts beherbergt nach Angaben der Webseite Porträts von historisch wichtigen und berühmten britischen Personen - dazu gehört die königliche Sammlung.

Doch ein Sprecher der National Portrait Gallery im Zentrum Londons erklärt gegenüber dem Daily Express, dass die Galerie derzeit keine Pläne verfolge, das Porträt des Herzogs und der Herzogin von Sussex auszustellen. „Nach der Katalogisierung und Digitalisierung des Porträts wurde es Anfang dieses Monats auf unsere Website gestellt. Es gibt derzeit keine Pläne, das Porträt in der Galerie auszustellen“, so ein Sprecher des Hauses.

Galerie versteckt Porträt von Harry und Meghan: Steckt Prinzessin Kate dahinter?

Die britische Klatschpresse spekuliert derweil, was die Gründe für das Verbergen des Porträts der Sussex sein könnten. Fakt ist, 2012 gab der St. James‘s Palace bekannt, dass Kate Middleton die Schirmherrschaft über fünf Wohltätigkeitsorganisationen übernommen hat, zu denen auch die National Portrait Gallery gehört. Steckt also die Prinzessin von Wales, der bekanntlich kein gutes Verhältnis zu den Sussexes Harry und Meghan nachgesagt wird, hinter dem Schritt der Galerie?

Es könnte auch ganz anders sein, und auf einen eigenwilligen Geschmack der Haus-Leitung zurückgehen, für den es bereits ein weiteres Beispiel gebe. So soll nach einem Bericht von GB News die Galerie derzeit ein Angebot prüfen, ein Foto des Herzogs von York nach seinem für die Royals an Rufmord grenzenden BBC-Interview mit mit Emily Maitlis auszustellen.

