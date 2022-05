Wie sich Amber Heard mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp bekriegt

Amber Heard liefert sich mit ihrem Ex Johnny Depp eine Schlammschlacht vor Gericht über eine sehr spezielle Ehe. Wer ist diese Frau und wie tickt sie?

Die halbe Welt ist live dabei, wenn Johnny Depp und seine frühere Frau, Schauspielerin und Model Amber Heard, sich dieser Tage vor dem US-Gericht des Bezirks Fairfax (Virginia) im Verleumdungsprozess in einer epischen Form bekriegen. Beide kämpfen um ihren Ruf, der dabei aber wohl endgültig zerstört wird. Es geht allerdings auch um viel Geld – 50 Millionen Dollar. Er hat sie verklagt, sie ihn im Gegenzug auch – gleich um 100 Millionen Dollar.

Heard und Depp haben wichtige Rollen verloren

Eigentlich müssten beide wissen, dass so etwas zu nichts führen wird, egal wie es juristisch ausgeht. Denn eine zerstörerische Schlammschlacht vor Gericht haben Johnny Depp und Amber Heard schon hinter sich – in London, wo Depp gegen die britische Sun geklagt hatte. Beide haben deswegen wichtige Rollen verloren. Depp unter anderen seinen Job als Captain Jack Sparrow in „Fluch der Karibik“.

Johnny Depp hat in seiner viertägigen Aussage im Zeugenstand unter Eid abgestritten, Heard jemals geschlagen zu haben. Foto: Evelyn Hockstein, Pool Reuters/AP/dpa

Weil das Prozessergebnis (er verlor) nicht seinen Erwartungen entsprach, hat Johnny Depp nochmal geklagt. Er wolle „die Wahrheit“ ans Licht bringen, sagte der Schauspieler jüngst im Zeugenstand. Niemals habe er Heard geschlagen, betonte er unter Eid, fuhr scharfe Geschütze auf und warf seiner Ex vor, ihn belästigt zu haben: „Sie hat ein Konfliktbedürfnis. Sie hat ein Bedürfnis nach Gewalt. Es bricht aus dem Nichts hervor.“ Nach eineinhalb Jahren Beziehung habe sie sich verändert: „Es war nicht mein Mädchen. Sie war mein Gegner geworden.“

Wer aber ist die im texanischen Austin geborene 36-jährige Schauspielerin wirklich? Glaubt man Depp und seinen Anwälten, handelt es sich um eine Furie, eine Frau mit zwei Gesichtern, einer krankhaften Persönlichkeitsstörung und einem Hang zur Gewalttätigkeit.

Amber Heard war auch schon mit Elon Musk liiert

Man kann immerhin sagen, Heard pflegt emotionale Beziehungen zu Männern und Frauen. 2008 datete sie eine Fotografin. Ein Jahr später wurde sie wegen eines tätlichen Angriffs auf ihre Freundin festgenommen. Beide trennten sich 2012. Nach der Ehe mit Depp (2015 bis 2016) hatte die Mutter einer einjährigen Tochter kurzzeitig ein Tête-à-Tête mit Tesla-Chef Elon Musk. Auch Heidi Klums Ex Vito Schnabel soll schon mit Amber Heard verbandelt gewesen sein.

Sich selbst beschrieb die in einer streng religiösen Familie Aufgewachsene vor wenigen Jahren als „freimütige, militant feministische, Frauen liebende, atheistische, vegetarisch lebende” Person. Ihr turbulentes Privatleben kurbelte ihre lange Zeit überschaubare Karriere an, die sie als Model begann.

Ihre größte Rolle hatte Heard in "Aquaman"

Die bisher bekannteste Rolle spielte Heard in dem Kinofilm „Aquaman“, der im Jahr 2018 lief. In diesen Tagen macht sie aber noch viel mehr Schlagzeilen. Die juristische Nachbetrachtung dieser sehr speziellen Ehe mit gegenseitiger Gewalt und ausufernden Anschuldigungen ist guter Stoff für die Zuschauer – aber wohl toxisch für die Hauptdarsteller.