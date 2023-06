Zotenonkel mit Hawaiihemd: Jürgen von der Lippe wird 75

Jürgen von der Lippe gilt als Entertainer der alten Schule und ist so eine Art weiser Hansdampf. Jetzt feiert er seinen 75. Geburtstag.

Wenn man Menschen in Sachen Humor in zwei Kategorien aufteilen müsste, dann könnte man die etwa so anlegen: Da die einen, die Witze erzählen können und dort die anderen, die sie sich weder merken, geschweige denn vortragen können. Jürgen von der Lippe beispielsweise könnte man sich ohne Witze gar nicht vorstellen. Der Mann mit den quietschbunten Hawaiihemden ist seit Jahrzehnten in der Humorbranche tätig - eine Art Naturbegabung.

Allerdings muss man viele seiner Witze goutieren, denn sie würden jeden Niveaulimbo gewinnen, so flach sind sie. Wie beispielsweise der: "Zwei Besoffene pinkeln vor der Kneipe. Sagt der eine: Warum pinkel ich viel lauter als du? Sagt der andere: Weil du gegen mein Auto pinkelst und ich gegen deinen Mantel."

Von der Lippe unterhielt mit "Geld oder Liebe" Millionen TV-Zuschauer

Da wendet sich mancher mit Grauen ab. Ehrlichkeitshalber kann man von der Lippe aber zugute halten, dass er auch bessere Pointen draufhat und ohne Probleme selbst große Hallen stundenlang unterhalten kann. Früher, als er auch TV-Sendungen wie "So isses", "Donnerlippchen" sowie die Grimme-preisgekrönte Samstagabendshow "Geld oder Liebe" moderierte, sogar einen guten Teil Deutschlands.

Aber sein Brachialhumor und seine Neigung zur Zote rücken ihn heutzutage als Paradiesvogel in den Kreis der alten weißen Männer. Doch darum schert sich von der Lippe, der bürgerlich Hans-Jürgen Dohrenkamp heißt, nicht mehr viel. Der Rheinländer hat es beruflich längst geschafft, ob als Entertainer, Schauspieler, Musiker, Komiker oder Autor hat er Erfolge gefeiert. Als bekennender Hypochonder deutet er selbst allerdings vielleicht seine größte Leistung darin, überhaupt 75 Jahre alt geworden zu sein.

Jürgen von der Lippe lebt wieder mit erster Ehefrau zusammen

Auch privat hat sich sein Leben inzwischen gelassen eingeschaukelt. Er war in erster Ehe mit der Lehrerin Anne Dohrenkamp Anfang der 80er kurz verheiratet. Von 1986 bis 1988 erfolgte ein Intermezzo mit der in Vergessenheit geratenen "Queen of Talk", Margarethe Schreinemakers. Längst lebt von der Lippe aber wieder mit seiner ersten Ehefrau. Diesmal ohne Trauschein. So hat die Beziehung offenbar mehr Magie. Kleiner Scherz als Themenbrücke! Zauberei schätzt von der Lippe fast ebenso wie seine Frau und Witze. Er ist wie der moderierende Arzt Eckart von Hirschhausen ein begeisterter Zauberkünstler, Mitglied des Vereins "Magischer Zirkel Deutschlands", und hat sogar ein Geschäft mit Zaubereiartikeln in Köln besessen.

